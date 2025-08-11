黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌也強調一定參選新北市長。圖／本報資料照片
隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌也強調一定參選新北市長。圖／本報資料照片

民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？他也說「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任8席立委將在明年1月31日卸任。黃國昌今上午接受YouTube頻道「不演了新聞台」的節目「誰來早餐」專訪聊及該話題。

黃國昌表示，對各立委及自己來說，接下來有更重要的戰鬥位置，也就是拿到行政權，第一個著眼的當然就是2026縣市長選舉。主持人朱凱翔詢問，會選新北市長？黃回應「要讓自己成為一個最好選項，目標從來沒改變」；朱再追問，會投入新北市長選舉？黃表示「會」、「是」。

黃國昌指出，他一直保留很好的善意空間，他也知道如果三人選「風險非常高」，有可能民進黨搞再爛，35%至40%就當選，那另外兩人都拿30%上下也沒用，這是很簡單的數學問題，所以自己保持善意跟誠意說，在野共推最強的，這他從來沒有排斥過。

黃國昌提到，他知道國民黨家大業大，優秀人才也多，會有很多複雜考慮，這他也都尊重，即便有時拋善意，得到國民黨 「我們取決於民意」之類的較冷淡回應，自己也從不講不好聽的話，因為國民黨講得也沒錯，就是讓選民做選擇。他強調，處理參選有兩個原則，第一是2028年拉下賴清德總統的目標不會改變，不會做任何事危及該目標；第二，不打沒把握的仗。

黃國昌表示，希望他新北29區都能跑透，但當立委一定以立委工作為優先，實在分身乏術，目前只能請自己各區主任穿著他的背心來做基層選民服務，很多人還是希望「看到人，找得到人」才能認識比較深。朱凱翔詢問，所以2月1日後會走過兩三遍？黃回應，這是首要目標。

另外，朱凱翔也追問，2026年會通盤佈局戰鬥位置？黃國昌表示「對，有這樣的善意」，像民眾黨立委張啓楷就很有資格當縣市長，民眾黨願意跟國民黨開誠布公談，嘉義、彰化都能討論；新竹很重要、宜蘭也可協調。

黃國昌表示，現在就是待823大惡罷抵抗完、核三延役公投過25%門檻，國民黨接下來也會處理主席改選，民眾黨態度就是「願意談、可以談 」，與此同時積極準備，因為勝利不會天上掉下來；展現善意同時不可能在家睡覺，自己努力更重要。

民眾黨主席黃國昌昨天出席「第三屆第二次全國黨代表大會」。圖／本報資料照片
民眾黨主席黃國昌昨天出席「第三屆第二次全國黨代表大會」。圖／本報資料照片

