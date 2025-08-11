紐澳總理聯合支持台海及南海和平穩定 林佳龍表達感謝

澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）及紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）於8月9日雙方會晤後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性、反對使用武力、威嚇及脅迫，以及反對片面改變（台海）現狀。這是繼去年8月後，澳紐兩國總理再度聯合表達重視台海和平穩定的一致立場，外交部長林佳龍對此表示肯定與謝意。

外交部指出，上述會後聲明也呼籲透過對話及和平方式解決包括台海在內的議題或爭端，並關切發生在南海地區的危險及破壞穩定的挑釁行徑。紐澳領䄂也呼籲各方皆應遵循國際法原則降低緊張情勢。

外交部歡迎理念相近國家持續在國際場合關切台海及南海的和平穩定。我國也將持續推動「總合外交」，和國際理念相近夥伴共同攜手促進印太地區的民主、和平與繁榮。

