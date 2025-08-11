快訊

陸配李貞秀能遞補民眾黨不分區立委？劉世芳給答案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立院內政委員會上午審查「行政區劃法草案」，內政部長劉世芳出席。記者葉信菉／攝影
民眾黨不分區立委排名第十五的陸配李貞秀，可能因「國籍法」問題，無法順利就任成為首位陸配立委。內政部長劉世芳11日援引「國籍法」條文，強調受規範的民選公職要在就職一年內放棄其他國籍；她並強調，中華民國政府承認中華人民共和國，民選公職須對中華民國效忠。

民眾黨昨經黨代表大會，確定落實黨內不分區立委的「兩年條款」，除了因前立委吳春城提前請辭而遞補的劉書彬（排名第九）外，黃珊珊、黃國昌等七名立委都將在明年一月底請辭，並由排序第十名起備位立委就任，外界關注李貞秀遞補資格是否受「國籍法」限制。

劉世芳今出席立法院內政委員會前受訪指出，按照「國籍法」第20條第4款規定，中華民國國民兼具外國國籍者，任本條所受國籍限制公職，應在職前辦理放棄外國國籍，並於就職或到職一年內完成喪失該國國籍的證明文件。她說，中國政府有放棄國籍的申請程序，需要申請。

媒體追問，有觀點指出，憲法並不認為中華人民共和國是一個是國家。劉世芳說，無論從憲法增修條文，或歷屆總統談話都說的非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府立場，是承認中華人民共和國的。無論是海基會、海協會或兩岸之間往來，都是官方證明文件。

由於花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華日前才因未放棄中國國籍遭解職，內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭質疑劉世芳「封殺陸配」，劉則強調「抱歉不是我」，台灣針對陸配參選或就職的規定，是按「兩岸人民關係條例」跟「國籍法」，民選公職要對中華民國效忠，不允許效忠兩個不同國家。

至於另外4名有雙重國籍的村里長，劉世芳說明，這些里長最近才放棄戶籍，可能他們對法律了解沒那麼清楚，希望地方政府提供協助；面對里長稱要不到中國官方文件，她則說，「他們有試看看嗎」，相關規定寫的很清楚，沒有其他特殊的行政規範或限制。

