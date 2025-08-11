影／考慮不參選黨主席？盧秀燕返台：目前最重要是加強楊柳防颱工作

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台中市長盧秀燕結束7天澳洲訪問，今天清晨搭機返台，盧秀燕在機場受訪時表示此次訪澳非常成功，該見的人、該看的重要建設項目、美國關稅議題以及宣慰僑胞都有達成，行程非常順利。國民黨主席選舉10月18日登場，盧秀燕被問到會不會參選國民黨主席，她強調目前最重要的是加強楊柳颱風的防颱應變工作。

盧秀燕今天清晨搭機自澳洲布里斯本返回桃園國際機場，並在桃機發表談話。她說台中市政府這次出訪澳洲非常順利，幾個預期達到的城市外交，目的都有達成，該見的人都有見到、要看的幾個重要建設項目也都有看到，行程非常的順利。盧秀燕談到，利用這次訪澳的機會，也瞭解一下世界各國在美國關稅方面處理及因應的情形，澳洲的美國關稅是10%，澳洲也是我們在南太平洋各個國家中，台灣人聚集最多的地方，所以透過這次的出訪，她認為未來台灣跟澳洲之間可以擴大加強經貿交流，以澳洲為市場，分散市場也是不錯的經貿布局。

此外澳洲有非常多的台僑，他們在當地非常奮鬥也都很成功，對台灣很有向心力，對國家也很忠誠，所以這次代表台中市政府宣慰僑胞，也感謝很多僑胞一路上的協助。台中市的大墩國際美展這次也來到澳洲展出，開展非常順利，總而言之，這次的出訪非常的順利。

媒體詢問國民黨主席即將改選一事，盧秀燕強調眼前最重要的事情就是防颱，楊柳颱風本身非常強勁，而且目前方向是對著台灣，未來這一周最重要的工作就是加強楊柳颱風的防颱應變工作。綠委王義川日前在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，引發軒然大波，挨批厭女，對此盧秀燕沒有回應。

