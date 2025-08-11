盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市長直到明年底卸任；盧秀燕的理由很單純，就是「維持初衷、信守承諾」，她不會提前落跑。

國民黨主席朱立倫今年十月任期屆滿，國民黨中常會日前通過，九月一日至五日領表、九月四日至五日為登記時間，預計十月十八日投票，十一月一日召開全代會正式交接。朱立倫並宣布，八二三罷免投票是國民黨第廿一屆全國黨代表任內最後的大戰，「這也是能順利交棒、放心交棒非常重要的戰役」。

誰來選？ 「黨內人才濟濟」

朱立倫的談話被外界解讀有意交棒，如何交棒則是各方矚目焦點。盧秀燕今天訪問澳洲返台，據指出，盧秀燕表明退出黨主席戰場，是為了避免國民黨提前內耗，黨內也有空間可思考，黨主席選舉和二○二八大選如何切割處理。

至於除了盧秀燕之外，可能的黨主席人選？黨內人士建議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康、朱立倫等人都是一時之選，國民黨內人才濟濟。

「不能將全黨希望繫於一人身上。」一位藍營重量級縣市長指出，黨主席負責黨務和選務，國民黨應該各司其職、集體領導，七二六大罷免就是一個例證，雖然黨中央初期群龍無首，但國民黨難得展現基層再生力量，各地百里侯分工合作、藍白在野大團結，不再是少數菁英領導，才能對抗民進黨國家機器。

近盧人士說，不是每個職務都「非盧不可」，就像本來明明是棒球好手，難道打籃球、踢足球都要派他上場？現在推出去是對的嗎？戰士要放在適合戰場，不是提前耗損在操場。

藍營要角也表示，賴清德總統雖然標榜「信賴台灣」，但他只獲得四成少數支持，誠信是政治人物的ＤＮＡ，在二○二六年職務卸任前，盧秀燕都是台中市長，信守對台中市民的承諾是她的初衷，獲得更多的支持，未來才有機會承擔更大的責任。

國民黨表示，尊重盧秀燕的決定，距登記還有時間及空間，仍盼盧回應外界的期待，黨中央維持一貫主張，希望順利交棒。未來不論是誰當選黨主席，大家一定會全力支持，一棒接一棒，國民黨一定會更強大。

表態爭取國民黨主席的孫文學校總校長張亞中說，總統候選人就像王儲、黨主席則像宰相，兩個角色不應混淆，盧秀燕現在若當黨主席等於是「蹚渾水」，「這次是要選黨主席，還是要選二○二八總統候選人？」

商品推薦