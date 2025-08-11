聽新聞
明年總預算估3兆元！新版財劃法、國防預算逾GDP3%

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
明年度中央政府總預算案預計廿一日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰七日舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告；據了解，受新版財政收支劃分法、國防預算須達GDP百分之三影響，總預算規模不會較去年成長，推估約為三兆元左右。政院人士稱還需調整尚未拍板。

軍公教加薪也有進度，據指出，行政院人事行政總處今天將邀公教人員等公協會參與座談會蒐集意見後，依程序舉行軍公教待遇審議委員會，待正反意見出爐，再送至行政院決定，相關預算尚未編入明年度總預算中。

今年度中央政府總預算案歲出規模原為三兆一三二五億元，創下新高，但經立法院刪減後，歲出規模降為兩兆九二五〇億元，憲法法庭日前已受理政院與民進黨立院黨團聲請釋憲案。不過，新修正的財劃法要求額外釋出三七五三億元，加上國防相關預算提高，以及普發現金支出，都成明年軍公教調薪及編列總預算的變數。

政院近日針對總預算案作出應變，針對今年度中央政府總預算遭刪減，且被立法院要求自行調整刪減數六三六億元。據了解，行政院確定提出追加預算補足，並納各部會被刪減的業務費，總追加金額至少七、八百億元。

據指出，明年度總預算編列過程，會以維持基本政務、既有施政計畫為主，成長幅度不高，總預算歲出規模推估會落在三兆元左右，但尚有調整空間，要待各項計畫盤整後才有確定數字；另為因應新版財劃法增加地方財源，中央則透過修改縣市補助辦法，減少專案補助。

另針對賴清德總統宣示明年度國防預算將逾GDP百分之三，相關人士指出，除了國防部年度預算之外，還會加計戰機特別預算、國防部近日將提出的軍購特別預算，而民生國土安全韌性特別預算中的一千五百億元都會被納入。

總預算 財劃法 國防預算

