新聞眼／民眾黨維持不分區2年條款 小雞長大就換血…恐不利發展

民眾黨維持不分區立委兩年條款，若未再變卦，立院明年將迎來一波立委換血。不過，民眾黨主席黃國昌昨提到「如有任何變動必要，也應是由柯文哲決定」，留下伏筆；亦即，如果明年二月一日前，前主席柯文哲獲交保，對兩年條款有不同想法，恐仍有生變可能。

若是兩年條款不變，包括黃國昌、黃珊珊在內的八位現任民眾黨立委，明年將全部換血；衝擊之大，不僅影響民眾黨團戰力，也牽動二○二六、二○二八選舉及藍白合作。

現任八位民眾黨立委中，除了最具政治明星氣勢的黃國昌，還有具政治經歷的黃珊珊、林國成，以及熟悉國會及媒體運作的張啓楷等人，可謂有半數「政治組」即戰力。

但攤開備位不分區立委名單，僅許忠信曾有兩年立委資歷，其餘人選幾乎都是「專業組」的國會生面孔，如何維持民眾黨團的政治量能，成為一大難題。

尤其，經過一年多及聯手「反惡罷」磨合，藍白合作默契愈來愈好，二○二六地方選舉雖不免有競爭，但二○二八總統大選合作已漸成共識。在此情況下，也難怪藍營立委面對白營不分區立委大換血，會有「遺憾」之嘆，就怕好不容易培養的合作默契產生變化。

在黃國昌仍任黨主席的情形下，民眾黨立委換血後，短期內仍須聽從黨中央指揮；但民眾黨內並非毫無矛盾，黨中央能控制黨團多久？黨團會否要求自主？都有疑問。

柯文哲當年制定兩年條款，雖是希望為黨內培養更多選舉人才，藉由「母雞帶小雞」一棒接一棒，只是，「理想很豐滿，現實很骨感」，人才培養並不容易，兩年一到，羽翼漸豐，卻要換手，且是全部換人，黨團幹部一人不留，這樣的制度，既民粹也不利政黨的長期發展。

黃國昌昨主持全代會，守住柯文哲當初政治承諾，但就政治現實而言，如果「兩年條款」弊大於利，為了小黨的茁壯生存，敢不敢靈活調整？

商品推薦