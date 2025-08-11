聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／民眾黨維持不分區2年條款 小雞長大就換血…恐不利發展

聯合報／ 本報記者林銘翰林河名

民眾黨維持不分區立委兩年條款，若未再變卦，立院明年將迎來一波立委換血。不過，民眾黨主席黃國昌昨提到「如有任何變動必要，也應是由柯文哲決定」，留下伏筆；亦即，如果明年二月一日前，前主席柯文哲獲交保，對兩年條款有不同想法，恐仍有生變可能。

若是兩年條款不變，包括黃國昌、黃珊珊在內的八位現任民眾黨立委，明年將全部換血；衝擊之大，不僅影響民眾黨團戰力，也牽動二○二六、二○二八選舉及藍白合作。

現任八位民眾黨立委中，除了最具政治明星氣勢的黃國昌，還有具政治經歷的黃珊珊、林國成，以及熟悉國會及媒體運作的張啓楷等人，可謂有半數「政治組」即戰力。

但攤開備位不分區立委名單，僅許忠信曾有兩年立委資歷，其餘人選幾乎都是「專業組」的國會生面孔，如何維持民眾黨團的政治量能，成為一大難題。

尤其，經過一年多及聯手「反惡罷」磨合，藍白合作默契愈來愈好，二○二六地方選舉雖不免有競爭，但二○二八總統大選合作已漸成共識。在此情況下，也難怪藍營立委面對白營不分區立委大換血，會有「遺憾」之嘆，就怕好不容易培養的合作默契產生變化。

在黃國昌仍任黨主席的情形下，民眾黨立委換血後，短期內仍須聽從黨中央指揮；但民眾黨內並非毫無矛盾，黨中央能控制黨團多久？黨團會否要求自主？都有疑問。

柯文哲當年制定兩年條款，雖是希望為黨內培養更多選舉人才，藉由「母雞帶小雞」一棒接一棒，只是，「理想很豐滿，現實很骨感」，人才培養並不容易，兩年一到，羽翼漸豐，卻要換手，且是全部換人，黨團幹部一人不留，這樣的制度，既民粹也不利政黨的長期發展。

黃國昌昨主持全代會，守住柯文哲當初政治承諾，但就政治現實而言，如果「兩年條款」弊大於利，為了小黨的茁壯生存，敢不敢靈活調整？

民眾黨 柯文哲 黃國昌

延伸閱讀

民眾黨6周年黨慶 陳佩琪留言「柯文哲快回到我身邊」

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

影／決定維持「兩年條款」 黃國昌：若有變動由柯文哲決定

【重磅快評】人走茶未涼 柯文哲意志仍貫穿民眾黨？

相關新聞

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市...

民眾黨全代會 維持不分區2年條款！黃國昌：應由柯文哲決定變動

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任八席立委將在明年一月卅一日卸任。...

盧秀燕在澳演說：唯有「和」台灣才有出路

台中市長盧秀燕結束七天澳洲訪問，今日清晨返台。盧秀燕九日晚間在僑宴以「唯有『和』台灣才有出路」為題演講，盧提到，台灣內部...

明年總預算估3兆元！新版財劃法、國防預算逾GDP3%

明年度中央政府總預算案預計廿一日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰七日舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告；據...

國民黨主席大點名 蔣侯張三市長 外加胡志強

有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。對於盧該不該接下這塊燙手山芋，不僅黨內有不同聲音，就連挺盧派都有歧見，就...

觀察站／「廣積糧、緩稱王」 盧守護台中為先

二○二二年縣市長選舉，台中市長盧秀燕以秋風掃落葉順利連任，當選之夜，她淚灑舞台，承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。