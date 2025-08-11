民眾黨全代會 維持不分區2年條款！黃國昌：應由柯文哲決定變動

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任八席立委將在明年一月卅一日卸任。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨是成熟且有制度的政黨，未來將會按照既有制度運作，「如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲加以決定。」

民眾黨昨在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，並在會後舉辦民眾黨創黨六周年黨慶。中央黨部收到十三項黨代表提案，當中有五項提案攸關兩年條款。

黃國昌致詞時表示，民眾黨去年首度跨越濁水溪，選在高雄召開黨代表大會，民眾黨六周年黨慶特別留了一個位子給被羈押中的柯文哲，如同立法院黨團每周二、五的晨會，不僅提醒大家堅持柯文哲的精神跟價值，更重要的意涵是全體黨公職都在等他回來。

針對外界關注的不分區立委兩年條款，昨天有支持者聚集場外喊話暫緩執行。黃國昌在會中向全體黨代表說明，大家也都是為了民眾黨著想，但是必須要讓人才進來，而不是再讓人才流出去。

據與會者轉述，黃國昌也談及，柯文哲不在的時候，民眾黨無法改變當初的約定承諾，民眾黨是一個有制度的政黨，只要作出約定就要履行承諾，因此會持續執行兩年條款，自己也將在明年卸任立委，「我跟柯文哲約定好了，能夠改變我決定的，就是柯文哲。」

黃國昌表明立場，並未有黨代表再提出異議，黨代表大會決議不討論兩年條款存廢，並獲全體黨代表一致鼓掌通過。

黃國昌強調，民眾黨未來所有的運作，按照柯文哲的規畫持續進行，如果有任何變動的必要，也應該由柯文哲加以決定，至於現任立委後續規畫，「請大家不用擔心，每一位都會有更重要的戰鬥位置」，民眾黨立委都非常優秀，但是做一天和尚敲一天鐘，現在先不要急著想明年的事情，接下來還有很多法案及預算案要處理，大家都肩負非常重的責任及選民期待。

民眾黨中央委員蔡壁如會前受訪時大談兩年條款，「如果大家當初都有簽署白紙黑字，接下來就是勇敢承擔的誠信問題」。但她被發現會中邊戴耳機看資料，並在兩年條款處理前先行離場。

藍綠皆盼與白合作

記者林銘翰、李成蔭、黃婉婷／台北報導

民眾黨維持不分區立委兩年條款，若無變卦，明年八席不分區立委將全面換血。針對未來國會議事運作，藍白兩黨樂見共同監督制衡，綠營則喊話民眾黨展開新合作，期盼未來以民生法案優先、擱置相關政治爭議。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨作為本土第三勢力政黨，向來的原則就是堅持自身價值，更重要的事情是兌現履行承諾。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前藍白在立法院是「最好的夥伴關係」，新一批立委上任後還需要時間磨合。民進黨團幹事長吳思瑤表示，面對換血後的民眾黨立院黨團，希望有新的合作開展「用合作取代對立」。

