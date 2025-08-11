聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／「廣積糧、緩稱王」 盧守護台中為先

聯合報／ 本報記者林政忠

二○二二年縣市長選舉，台中市長盧秀燕以秋風掃落葉順利連任，當選之夜，她淚灑舞台，承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福的台中市；二○二四年總統大選，盧秀燕也提前宣布不會參選，即使國民黨重返執政，她也不入閣、不組閣，會繼續留在台中顧家。「守護台中」是盧秀燕的使命、也是承諾。

過去藍綠有太多人「半路落跑」，賴清德當年台南市長沒卸任就轉任行政院長、韓國瑜剛選上高雄市長就轉戰總統、朱立倫也曾未做滿新北市長就參選總統，政治職務彷彿跳板，只要有好的前途就背棄對選民的承諾，「做好做滿」也成為台灣政壇大魔咒。

盧秀燕選不選國民黨主席，外界有太多套複雜劇本可以腦補，但對她而言，這個決定其實再單純不過，就是「誠信」。盧秀燕二○二二年連任台中市長，就承諾要做好做滿，明年再順利交棒給國民黨立委江啟臣，否則「媽媽市長」對台中市民情何以堪？

盧秀燕表現亮眼，因此被寄予厚望，成為賴清德總統二○二八最大假想敵。現在藍營期待值愈來愈大，不論是黨主席或二○二八年總統，似乎都「非盧不可」；有些人是基於善意，希望盧秀燕承擔大任，但有些人不懷好意，因為「反朱」，所以「拱盧」，不同的期待若加諸在一人身上，未必有利於大局，過度內耗恐讓國民黨重蹈二○二○、二○二四的覆轍。

幕僚建議效法明太祖朱元璋「高築牆、廣積糧、緩稱王」戰略，盧秀燕不選黨主席，不必提早上戰場，國民黨可蓄積更多中間力量，也不讓深藍支持者對她由愛生恨、化解同志內訌心結，否則民進黨必定見縫插針。八二三罷免、黨主席選舉、二○二六地方選舉、二○二八總統大選關關相連，黨內有人評估，讓黨主席和二○二八總統切割處理，黨務、選務、政務分流，國民黨集體領導承擔，才不會讓盧秀燕變成夾心餅乾，無法展翅高飛。

不過，黨政分離是政治謀算的理想狀態，藍綠昔日天王馬英九或蔡英文都曾一度與黨務保持距離，但最後基於現實考量，避免雙頭馬車，兩人仍選擇「黨政合一」，政治人物的主觀期待和客觀形勢，常常非當事人所能決定，這也是盧秀燕必經的試煉。

大罷免是一道朝野分水嶺，罷免前是藍綠對決、罷免後是政黨內戰，賴清德和盧秀燕要先各自清理戰場，才能備戰下一場大仗。

盧秀燕 國民黨

延伸閱讀

老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選

胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

台美疊加關稅「民進黨做了什麼？」 她轟：還在批評盧秀燕的粉底液

盧秀燕澳洲行第三天 訪布里斯本為台中會展中心取經

相關新聞

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市...

民眾黨全代會 維持不分區2年條款！黃國昌：應由柯文哲決定變動

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任八席立委將在明年一月卅一日卸任。...

盧秀燕在澳演說：唯有「和」台灣才有出路

台中市長盧秀燕結束七天澳洲訪問，今日清晨返台。盧秀燕九日晚間在僑宴以「唯有『和』台灣才有出路」為題演講，盧提到，台灣內部...

明年總預算估3兆元！新版財劃法、國防預算逾GDP3%

明年度中央政府總預算案預計廿一日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰七日舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告；據...

國民黨主席大點名 蔣侯張三市長 外加胡志強

有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。對於盧該不該接下這塊燙手山芋，不僅黨內有不同聲音，就連挺盧派都有歧見，就...

觀察站／「廣積糧、緩稱王」 盧守護台中為先

二○二二年縣市長選舉，台中市長盧秀燕以秋風掃落葉順利連任，當選之夜，她淚灑舞台，承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。