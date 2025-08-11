觀察站／「廣積糧、緩稱王」 盧守護台中為先

二○二二年縣市長選舉，台中市長盧秀燕以秋風掃落葉順利連任，當選之夜，她淚灑舞台，承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福的台中市；二○二四年總統大選，盧秀燕也提前宣布不會參選，即使國民黨重返執政，她也不入閣、不組閣，會繼續留在台中顧家。「守護台中」是盧秀燕的使命、也是承諾。

過去藍綠有太多人「半路落跑」，賴清德當年台南市長沒卸任就轉任行政院長、韓國瑜剛選上高雄市長就轉戰總統、朱立倫也曾未做滿新北市長就參選總統，政治職務彷彿跳板，只要有好的前途就背棄對選民的承諾，「做好做滿」也成為台灣政壇大魔咒。

盧秀燕選不選國民黨主席，外界有太多套複雜劇本可以腦補，但對她而言，這個決定其實再單純不過，就是「誠信」。盧秀燕二○二二年連任台中市長，就承諾要做好做滿，明年再順利交棒給國民黨立委江啟臣，否則「媽媽市長」對台中市民情何以堪？

盧秀燕表現亮眼，因此被寄予厚望，成為賴清德總統二○二八最大假想敵。現在藍營期待值愈來愈大，不論是黨主席或二○二八年總統，似乎都「非盧不可」；有些人是基於善意，希望盧秀燕承擔大任，但有些人不懷好意，因為「反朱」，所以「拱盧」，不同的期待若加諸在一人身上，未必有利於大局，過度內耗恐讓國民黨重蹈二○二○、二○二四的覆轍。

幕僚建議效法明太祖朱元璋「高築牆、廣積糧、緩稱王」戰略，盧秀燕不選黨主席，不必提早上戰場，國民黨可蓄積更多中間力量，也不讓深藍支持者對她由愛生恨、化解同志內訌心結，否則民進黨必定見縫插針。八二三罷免、黨主席選舉、二○二六地方選舉、二○二八總統大選關關相連，黨內有人評估，讓黨主席和二○二八總統切割處理，黨務、選務、政務分流，國民黨集體領導承擔，才不會讓盧秀燕變成夾心餅乾，無法展翅高飛。

不過，黨政分離是政治謀算的理想狀態，藍綠昔日天王馬英九或蔡英文都曾一度與黨務保持距離，但最後基於現實考量，避免雙頭馬車，兩人仍選擇「黨政合一」，政治人物的主觀期待和客觀形勢，常常非當事人所能決定，這也是盧秀燕必經的試煉。

大罷免是一道朝野分水嶺，罷免前是藍綠對決、罷免後是政黨內戰，賴清德和盧秀燕要先各自清理戰場，才能備戰下一場大仗。

