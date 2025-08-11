聽新聞
國民黨主席大點名 蔣侯張三市長 外加胡志強
有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。對於盧該不該接下這塊燙手山芋，不僅黨內有不同聲音，就連挺盧派都有歧見，就怕盧接任後會提前消耗，影響二○二八布局。現任國民黨主席朱立倫陣營人士則強調，維持「期盼交棒」基調，過程若有雜音，會全力協助弭平。
黨內人士表示，朱營的態度很明確，「如果盧想選，就是盧的了」，他們會全力協助弭平雜音，兼顧市政與黨務；另一方面，盧即使決定不參選黨主席，黨內仍有許多優秀戰將可出面承擔。
至於誰可能是最孚眾望的黨主席人選，朱立倫日前接受本報專訪時提到，黨內目前有四位優秀的直轄市長，「都是不錯的人選」。亦即，除盧秀燕外，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，都被朱立倫視為不錯的黨主席人選。此外，中廣前董事長趙少康曾被點名。
黨內也有聲音認為，朱立倫任內歷經多場戰役成績也不錯，支持朱連任；前黨務高層也曾建議，由台中市前市長胡志強擔任黨主席，可全力襄助抬轎盧秀燕。
台中市議會國民黨團書記長李中認為，盧秀燕應參選國民黨主席。他認為盧秀燕明年卸任，距二○二八還有兩年空窗期，如何保溫是一大挑戰。地方上不少人持相同意見。
