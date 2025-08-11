聽新聞
盧不選黨主席3理由 為斡旋藍白合 保留高度與空間

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

國民黨主席選舉十月十八日登場，據了解，盧的身邊分兩派人士，雖曾在初期評估過參選可能，但隨黨主席選舉逼近，參選機率極低。

事實上，今年一月盧秀燕接受本報專訪時，就曾對外界勸進選黨主席明確表態「不要幫我找工作，我還在工作中」，並強調「既然承諾市民，就要專心」。如今回頭看，這是盧當時已傾向不選的前兆。

資深政治觀察人士分析，盧秀燕傾向不參選的理由，主要有三，地方首長轉換跑道風險高，近兩次總統大選，地方首長中途轉換跑道，都嘗苦果。二○二○年高雄市長韓國瑜、二○二四年新北市長侯友宜皆承受巨大質疑。

再者，盧秀燕也說「有二○二六（交棒）才有二○二八」，且盧須完成市長任期，才有可能在二○二六有機會順利交棒，保持政治能量、爭取更大舞台。韓國瑜、侯友宜選總統，市長所在地的高雄與新北得票偏低，如果後座力反應在國民黨下一任市長，有可能影響後續選戰布局。

最後，盧秀燕是藍白合關鍵角色，不宜被黨務束縛。二○二四立委選舉，台中市藍營打破紀錄上六席；七二六第一波罷免案「不同意罷免」的高得票率，被視為「藍白合二點○」的展現。而盧秀燕是少數能有效促成藍白合作的藍營重量級政治人物，一旦披上國民黨主席戰袍，恐因民眾黨部分支持者對國民黨有意見，削弱大選整合力量，反而失去在藍白之間斡旋的高度與空間。

