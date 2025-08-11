聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕在澳演說：唯有「和」台灣才有出路

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
台中市大墩美展移師澳洲布里斯本展出，市長盧秀燕（中）九日出席開幕式與貴賓合影。圖／台中市政府提供
台中市大墩美展移師澳洲布里斯本展出，市長盧秀燕（中）九日出席開幕式與貴賓合影。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕結束七天澳洲訪問，今日清晨返台。盧秀燕九日晚間在僑宴以「唯有『和』台灣才有出路」為題演講，盧提到，台灣內部政治問題複雜，人民很擔心，而戰爭並不如以前想像的遙遠，她引用佛光山星雲大師的「五和」為解方，強調從政者要特別努力，能讓社會和諧、不致族群撕裂；追求世界和平不要戰爭，語調雖軟但方向明確。

七二六大罷免第一波投票，罷免全軍覆沒；但八二三第二波罷免又即將登場，中台灣成為主戰場，基層怒氣與怨氣交織。盧秀燕說，台灣內部政治好複雜，大家好擔心；她高舉星雲大師的「五和」：自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平是解方。

盧秀燕說，出國前她剛好讀到星雲大師語錄，提到五和拿來分享。「自心和悅就是保持歡喜心、內在平靜；家庭和順則是一切之本。台灣內部政治很複雜，讓很多人擔心，所以要提倡人我和敬，唯有人跟人之間互相尊重，政治內部安定，才能帶動社會和諧。」她強調，社會和諧很重要，從政者要注重族群會不會撕裂、貧富差距能不能縮小、各行各業能否共存共榮。「『五和』是大家共同的願景，也是從政者應有的信念」。

她說，從以伊、泰緬到俄烏，大家意識到戰爭並不遠，而從政者責任重大，「如何在從政過程讓每個人具有歡喜心、內心平靜，並促進家庭和諧，進而讓人與人相互尊重，達到社會和諧，國家追求和平讓人民安心，是從政者應該努力的理念」。

國民黨立委廖偉翔說，國際局勢動盪，戰爭與高關稅衝擊接連而來，盧秀燕提出「和」，就是呼籲「停止內耗，大家團結起來，一起面對經濟難關」。

東海大學政治系前兼任講師郭達鴻觀察，近一年多來，盧秀燕頻繁出訪新加坡、美國、日本與澳洲，不僅為台中市爭取國際連結，更是在累積國際能見度。若放進二○二八的布局，這種節奏頗具戰略意味，即盧的國際形象養成，需要時間鋪墊與外部驗證。

澳洲 盧秀燕

延伸閱讀

老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選

胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

台美疊加關稅「民進黨做了什麼？」 她轟：還在批評盧秀燕的粉底液

盧秀燕澳洲行第三天 訪布里斯本為台中會展中心取經

相關新聞

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

八二三罷免牽動國民黨主席改選，知情人士透露，不論罷免結果如何，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，她會「做好做滿」台中市...

民眾黨全代會 維持不分區2年條款！黃國昌：應由柯文哲決定變動

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任八席立委將在明年一月卅一日卸任。...

盧秀燕在澳演說：唯有「和」台灣才有出路

台中市長盧秀燕結束七天澳洲訪問，今日清晨返台。盧秀燕九日晚間在僑宴以「唯有『和』台灣才有出路」為題演講，盧提到，台灣內部...

明年總預算估3兆元！新版財劃法、國防預算逾GDP3%

明年度中央政府總預算案預計廿一日於行政院會拍板，行政院長卓榮泰七日舉行明年度總預算全體委員會，近期將向賴清德總統報告；據...

國民黨主席大點名 蔣侯張三市長 外加胡志強

有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。對於盧該不該接下這塊燙手山芋，不僅黨內有不同聲音，就連挺盧派都有歧見，就...

觀察站／「廣積糧、緩稱王」 盧守護台中為先

二○二二年縣市長選舉，台中市長盧秀燕以秋風掃落葉順利連任，當選之夜，她淚灑舞台，承諾不會驕傲，會謙卑、認真，打造溫暖幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。