盧秀燕在澳演說：唯有「和」台灣才有出路

台中市長盧秀燕結束七天澳洲訪問，今日清晨返台。盧秀燕九日晚間在僑宴以「唯有『和』台灣才有出路」為題演講，盧提到，台灣內部政治問題複雜，人民很擔心，而戰爭並不如以前想像的遙遠，她引用佛光山星雲大師的「五和」為解方，強調從政者要特別努力，能讓社會和諧、不致族群撕裂；追求世界和平不要戰爭，語調雖軟但方向明確。

七二六大罷免第一波投票，罷免全軍覆沒；但八二三第二波罷免又即將登場，中台灣成為主戰場，基層怒氣與怨氣交織。盧秀燕說，台灣內部政治好複雜，大家好擔心；她高舉星雲大師的「五和」：自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平是解方。

盧秀燕說，出國前她剛好讀到星雲大師語錄，提到五和拿來分享。「自心和悅就是保持歡喜心、內在平靜；家庭和順則是一切之本。台灣內部政治很複雜，讓很多人擔心，所以要提倡人我和敬，唯有人跟人之間互相尊重，政治內部安定，才能帶動社會和諧。」她強調，社會和諧很重要，從政者要注重族群會不會撕裂、貧富差距能不能縮小、各行各業能否共存共榮。「『五和』是大家共同的願景，也是從政者應有的信念」。

她說，從以伊、泰緬到俄烏，大家意識到戰爭並不遠，而從政者責任重大，「如何在從政過程讓每個人具有歡喜心、內心平靜，並促進家庭和諧，進而讓人與人相互尊重，達到社會和諧，國家追求和平讓人民安心，是從政者應該努力的理念」。

國民黨立委廖偉翔說，國際局勢動盪，戰爭與高關稅衝擊接連而來，盧秀燕提出「和」，就是呼籲「停止內耗，大家團結起來，一起面對經濟難關」。

東海大學政治系前兼任講師郭達鴻觀察，近一年多來，盧秀燕頻繁出訪新加坡、美國、日本與澳洲，不僅為台中市爭取國際連結，更是在累積國際能見度。若放進二○二八的布局，這種節奏頗具戰略意味，即盧的國際形象養成，需要時間鋪墊與外部驗證。

