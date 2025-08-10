賴清德送工人水遭指「奈良餵鹿」 綠委反批林沛祥「惡意帶風向」

媒體報導指，國民黨立委林沛祥在節目評論總統賴清德遞飲料給工人的畫面是奈良餵鹿。民進黨立委郭國文今天表示，總統視察民宅全程超過1小時，但林沛祥評論去頭去尾只截一張圖，訕笑輕浮說是「奈良餵鹿」，惡意帶風向。

賴總統昨天視察雲嘉南災後重建復原前進指揮所，並到佳里等處關心修復民宅狀況。媒體報導，林沛祥今天在中天節目評論總統遞飲料給工人的畫面是奈良餵鹿。

郭國文表示，賴總統視察民宅全程超過1小時，但林沛祥評論去頭去尾只截一張圖，訕笑輕浮說是「奈良餵鹿」，惡意帶風向。他表示，評論時政不是不行，但是這種語氣到底把辛苦趕工的工班當成什麼，高傲姿態難怪之前鬧出邊緣人爭議。

民進黨立委林俊憲說，昨天賴總統現場視察關心2處民宅修復狀況，並準備運動飲料慰問，結束勘查行程後，賴總統還步行到案場周邊，將運動飲料發給沿路民眾以及周邊案場的工班師傅，關心災民也感謝工程團隊假日趕工。

林俊憲表示，這次中南部遭颱風重創，又面臨接二連三致災性西南氣流，面對災情，團結一致全力度過難關才是首要之務。他指出，評論時政須以事實為根本，政治口水無助災後復原，不該拿災情進行政治消費。

商品推薦