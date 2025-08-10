快訊

賴清德送工人水遭指「奈良餵鹿」 綠委反批林沛祥「惡意帶風向」

中央社／ 台北10日電
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥辦公室提供

媒體報導指，國民黨立委林沛祥在節目評論總統賴清德遞飲料給工人的畫面是奈良餵鹿。民進黨立委郭國文今天表示，總統視察民宅全程超過1小時，但林沛祥評論去頭去尾只截一張圖，訕笑輕浮說是「奈良餵鹿」，惡意帶風向。

賴總統昨天視察雲嘉南災後重建復原前進指揮所，並到佳里等處關心修復民宅狀況。媒體報導，林沛祥今天在中天節目評論總統遞飲料給工人的畫面是奈良餵鹿。

郭國文表示，賴總統視察民宅全程超過1小時，但林沛祥評論去頭去尾只截一張圖，訕笑輕浮說是「奈良餵鹿」，惡意帶風向。他表示，評論時政不是不行，但是這種語氣到底把辛苦趕工的工班當成什麼，高傲姿態難怪之前鬧出邊緣人爭議。

民進黨立委林俊憲說，昨天賴總統現場視察關心2處民宅修復狀況，並準備運動飲料慰問，結束勘查行程後，賴總統還步行到案場周邊，將運動飲料發給沿路民眾以及周邊案場的工班師傅，關心災民也感謝工程團隊假日趕工。

林俊憲表示，這次中南部遭颱風重創，又面臨接二連三致災性西南氣流，面對災情，團結一致全力度過難關才是首要之務。他指出，評論時政須以事實為根本，政治口水無助災後復原，不該拿災情進行政治消費。

奈良 災後 颱風 災民 林沛祥 賴清德 林俊憲 民進黨 郭國文 國民黨

相關新聞

批邱鎮軍持雲豹能源股票 曾玟學：嘴巴上開炮，手裡數鈔票

立委邱鎮軍持有5張雲豹能源股票，曾被邱質疑「雲豹駙馬」的苗栗縣議員曾玟學今天臉書論戰，批邱嘴巴上開炮，手裡還想數鈔票的態...

民眾黨6周年黨慶 陳佩琪留言「柯文哲快回到我身邊」

民眾黨今天舉行6周年黨慶，由於前黨主席柯文哲涉案遭押無法出席，黨主席黃國昌對支持者喊話，柯文哲一定能在7周年回來參加黨慶...

搶高雄市長提名！ 許智傑左營見面會喊「增設台鐵台積電站」

民進黨立委許智傑爭取下屆高雄市長提名，今天下午會同左楠區議員參選人黃偵琳及薛兆基在福山里活動中心辦見面會。許智傑誓言改善...

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

第二波大罷免進行中，民進黨立法院黨團總召柯建銘助理周軒在臉書表示，立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅明才若挺過罷免，江啟臣...

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

民眾黨黨代表大會通過維持「兩年條款」，明年1月底會有7位現任立委任滿2年「換血」。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示「...

