批邱鎮軍持雲豹能源股票 曾玟學：嘴巴上開炮，手裡數鈔票

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委邱鎮軍持有5張雲豹能源股票苗栗縣議員曾玟學今天臉書論戰，批邱嘴巴上開炮，手裡還想數鈔票的態度。本報資料照片

立委邱鎮軍持有5張雲豹能源股票，曾被邱質疑「雲豹駙馬」的苗栗縣議員曾玟學今天臉書論戰，批邱嘴巴上開炮，手裡還想數鈔票的態度，「雙標」才是惹來議論的主因。

監察院廉政專刊揭露邱鎮軍財產申報持有5張雲豹能源股票引來議論，邱鎮軍強調買股票合法投資，盈虧自己扛，持股不等於喪失監督權，將會繼續追能源、光電的問題，不過，邱選立委對手曾玟學在臉書火力全開。

曾玟學說，邱鎮軍檯面上對於光電及雲豹能源的攻擊，再生能源在邱眼裡就像是錯誤的政策不該存在，但私底下卻認為是值得投資獲取私利的優質公司，目前所看到的資料中，立法院僅有邱鎮軍持有雲豹能源股票，實在令人匪夷所思，上市櫃公司上千家、獨獨就挑這一家，真的是情有獨鍾，邊罵邊伸手，嘴巴上開炮，手裡還想數鈔票的態度才是本次被批評的主因。

曾玟學指出，邱鎮軍質疑他2022年議員選舉時收了雲豹60萬政治獻金，但事實上是以連連看的方式，將過去曾擔任過雲豹能源相關公司股東或董監事的個人或公司捐款湊在一起，而既然是政治獻金，都是合法申報受監察院監督。

而最荒謬的是苗栗縣對光電比其他縣市更完整的三階段審查機制，正是他和其它幾位進步派議員於2020年和縣政府工商發展處一起討論推動的，在苗栗也好有幾名因為光電、風電案涉貪被法辦的鄉鎮長，還有許多想從學校跟公部門光電板謀利的亂象，希望邱在管到台南之前，可以先替縣民認真監督苗栗。

議員 鈔票 廉政 邱鎮軍 曾玟學 苗栗縣 光電板 再生能源

