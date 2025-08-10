搶高雄市長提名！ 許智傑左營見面會喊「增設台鐵台積電站」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委許智傑爭取高雄市長提名，今天下午在左營區福山里舉辦見面會，內政部長劉世芳子弟兵黃偵琳（右一）再拚一次議員，今天擔任活動主持人。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委許智傑爭取下屆高雄市長提名，今天下午會同左楠區議員參選人黃偵琳及薛兆基在福山里活動中心辦見面會。許智傑誓言改善「楠梓百慕達」交通，並爭取台鐵增設台積電站，讓左楠區交通更便利。

立委許智傑今天下午在福山社區活動中心舉辦見面會，許整合非湧言會勢力，共有立委吳柏毅、議員黃文志及議員參選人黃偵琳、薛兆基到場合體，前議員黃昭星及已退休的左營區前區長胡俊雄、崇實里長吳武雄、埤西里長余清榮等人也到場。

黃偵琳指出，她喜歡在基層服務民眾，上次參選是落選頭，距離當選門檻僅差500多票，前老闆、內政部長劉世芳鼓勵她再拚一次。薛兆基說，希望成立樂齡長青局，系統性照顧銀髮族。

許智傑表示，他認為交通是擔任市長首要處理的問題，盼透過台鐵高架化及機車平面化，讓「楠梓百慕達變成楠梓四通八達」。此外，台積電是楠梓重要產業，他主張台鐵要在台積電增設一個車站，讓捷運與鐵路都能抵達，人潮不打結。

許也說，很多人北上桃園機場搭飛機，他希望高雄check in（報到），搭接駁機去桃園機場後直接登機，這個問題很難，已經在立法院推動2、3年尚未成功，會持續努力下去。

爭取市長提名的另位立委邱議瑩在岡山區舉辦地方座談會，她表示，大岡山地區是傳統產業重鎮，面對關稅議題，她會要求行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」930經費，一定要照顧許多家庭經濟主力的中壯年族群，也不排除要求行政院加碼，擴大照顧範圍；另要求行政院的談判團隊，要為台灣產業爭取最優惠稅率，強化台灣產品的競爭力。

立委許智傑爭取高雄市長提名，今天下午在左營區福山里舉辦見面會，不少支持者到場。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑爭取高雄市長提名，今天下午在福山里舉辦見面會，提出多項交通政見。記者徐白櫻／攝影
高雄左楠區議員參選人薛兆基（右二）出席許智傑左營見面會，暢談多項政見。記者徐白櫻／攝影
高雄市前議員黃昭星是議員參選人黃偵琳的父親，今天特地到場給女兒加油打氣。記者徐白櫻／攝影
議員 台鐵 許智傑 台積電 高雄市 民進黨

