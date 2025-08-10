搶高雄市長提名！ 許智傑左營見面會喊「增設台鐵台積電站」
民進黨立委許智傑爭取下屆高雄市長提名，今天下午會同左楠區議員參選人黃偵琳及薛兆基在福山里活動中心辦見面會。許智傑誓言改善「楠梓百慕達」交通，並爭取台鐵增設台積電站，讓左楠區交通更便利。
立委許智傑今天下午在福山社區活動中心舉辦見面會，許整合非湧言會勢力，共有立委吳柏毅、議員黃文志及議員參選人黃偵琳、薛兆基到場合體，前議員黃昭星及已退休的左營區前區長胡俊雄、崇實里長吳武雄、埤西里長余清榮等人也到場。
黃偵琳指出，她喜歡在基層服務民眾，上次參選是落選頭，距離當選門檻僅差500多票，前老闆、內政部長劉世芳鼓勵她再拚一次。薛兆基說，希望成立樂齡長青局，系統性照顧銀髮族。
許智傑表示，他認為交通是擔任市長首要處理的問題，盼透過台鐵高架化及機車平面化，讓「楠梓百慕達變成楠梓四通八達」。此外，台積電是楠梓重要產業，他主張台鐵要在台積電增設一個車站，讓捷運與鐵路都能抵達，人潮不打結。
許也說，很多人北上桃園機場搭飛機，他希望高雄check in（報到），搭接駁機去桃園機場後直接登機，這個問題很難，已經在立法院推動2、3年尚未成功，會持續努力下去。
爭取市長提名的另位立委邱議瑩在岡山區舉辦地方座談會，她表示，大岡山地區是傳統產業重鎮，面對關稅議題，她會要求行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」930經費，一定要照顧許多家庭經濟主力的中壯年族群，也不排除要求行政院加碼，擴大照顧範圍；另要求行政院的談判團隊，要為台灣產業爭取最優惠稅率，強化台灣產品的競爭力。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言