民眾黨6周年黨慶 陳佩琪留言「柯文哲快回到我身邊」

民眾黨今天舉行6周年黨慶，由於前黨主席柯文哲涉案遭押無法出席，黨主席黃國昌對支持者喊話，柯文哲一定能在7周年回來參加黨慶，柯文哲妻子陳佩琪也現身黨慶，在「柯P的三坪圖書館」攤位留言「文哲，快回到我身邊」。

民眾黨創黨6周年活動現場，設有多個互動區與攤位，「柯P的三坪圖書館」展示柯文哲在看守所閱讀並註記的書，並設一面牆給支持者留言，目的是希望讓人感受柯文哲被關在這麼狹窄的空間，但他藉由閱讀開闊想像空間、持續學習進修，陳佩琪到會場後受到許多支持者趨前加油打氣，陳佩琪到「柯P的三坪圖書館」駐足，默默看著柯文哲的書籍與攤位布置，留言給柯文哲希望快回到身邊。

現場還有針對「823核三研議公投」規劃對話與科普互動區，黃國昌與黨公職玩遊戲競賽時也特別針對台灣的能源議題做文章，希望支持者及社會大眾能更了解未來台灣的能源政策。 民眾黨今天舉行6周年黨慶，現場設置「柯P的三坪圖書館」展示柯文哲在看守所閱讀並註記的書，創黨主席柯文哲妻子陳佩琪（圖）現身會場參觀，並留言希望柯文哲「快回到我身邊」。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行6周年黨慶，支持者熱情參與。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行6周年黨慶，由於前黨主席柯文哲涉案遭押無法出席，黨主席黃國昌（圖）對支持者喊話，柯文哲一定能在7周年回來參加黨慶。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行6周年黨慶，黨主席黃國昌（左八）與創黨主席柯文哲妻子陳佩琪（右十）一起為黨慶揭幕。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行6周年黨慶，創黨主席柯文哲妻子陳佩琪（右二）現身會場，許多支持者趨前加油打氣。記者潘俊宏／攝影

