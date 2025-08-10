羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路
第二波大罷免進行中，民進黨立法院黨團總召柯建銘助理周軒在臉書表示，立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅明才若挺過罷免，江啟臣轉戰台中市長選舉後，羅將接任立院副院長；羅駁斥，表示不去想那問題。其他藍委也批，國家現在內憂外患，在民進黨眼中不如副院長重要，可悲可嘆，助理先顧好自家老闆出路比較重要。
江啟臣、羅明才面臨罷免威脅，柯建銘助理周軒10日在臉書指出，據傳國民黨的安排是，江啟臣2026年辭立法院副院長接棒盧秀燕選台中市長，立法院副院長遺缺則由羅明才來接，「真的是正直與善良都回來了」，引發熱議。
羅明才今天回應，重要的是回到初心，「我通通不會去想那個問題」。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，還是去好好管管柯建銘，柯現在還不請辭下台，周軒還是先顧及自己老闆出路比較重要。
國民黨立委牛煦庭也說，民進黨罷免沒有正當性，病急亂投醫，想要製造國民黨內的混亂，他們不會上當，眼下最重要的，是守住每一席立委，還有打贏公投，改變能源政策；再來，還有關稅危機要面對。但在柯建銘團隊眼中，這些都沒有副院長重要，可悲可嘆。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
