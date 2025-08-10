民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

民眾黨黨代表大會通過維持「兩年條款」，明年1月底會有7位現任立委任滿2年「換血」。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示「有遺憾，也有期待」，遺憾的是國民黨團與現任民眾黨立委經過磨合，已達到監督制衡的最好夥伴關係，可能因此要再磨合；不過尊重民眾黨的決定，期待新一批立委也會本於監督制衡執政，彼此繼續合作。

民眾黨今天舉行黨代表大會，經與會代表討論後，決定維維持立委「兩年條款」運作。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，針對兩年條款的5項提案，最後僅合併為1案討論，未來將會按照既有軌道運作，「如果有任何變動的第要，也應該是由柯文哲加以決定。」

雖然遺憾目前藍白在立法院「最好的夥伴關係」，在新一批白委上任後要再一些時間磨合，但王鴻薇也說，無論如何還是要尊重民眾黨本身政黨獨立運作原則，最後還是實施兩年條款，但相信在野監督、制衡執政大方向一致，只是細節上技術問題要花時間磨合。

王鴻薇推測，民眾黨立委現在應該還有半年多才會交接，這半年時間內，最重要的還是把兩黨達成共識、該推的法案能執行完畢，像這會期應該就是針對美國貿易戰的特別條例、颱風災後重建特別條例，以及3個院會專案報告等。

