2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

民眾黨立委兩年條款確定維持運作，除今年3月中才上任的立委劉書彬外，其餘7位將在明年1月底任滿2年離任。民眾黨主席黃國昌今天說，現任8席立委非常優秀，做一天和尚敲一天鐘，「每一位都會有更重要的戰鬥位置」，現在先不要急著想明年的事情，還有好多重要法案及預算案要處理，大家都在工作崗位上做好該做的事情。

民眾黨上午舉行第三屆第二次全國黨代表大會，兩年條款最終未經表決即獲得全體黨代表通過，現任立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷將在明年1月底離任，民眾黨立委也將迎來大換血。

針對現任立委的後續規劃，黃國昌會後受訪時表示，「請大家不用擔心，每一位都會有更重要的戰鬥位置」，民眾黨現任立委都非常優秀，但是做一天和尚敲一天鐘，現在先不要急著想明年的事情，接下來還有很多法案及預算案要處理，大家都肩負非常重的責任跟選民期待。

黃國昌指出，現任立委在未來的幾個月當中，可能要面對史上規模最高的預算，除了明年度中央政府總預算案，還有因應美國高關稅、中南部風災的特別預算，甚至是對外軍事採購等預算，民眾黨團所有成員一本初衷，每天都會兢兢業業堅守工作崗位。

媒體詢問，民眾黨有無具體交接計劃，黃國昌則重申，「明年2月的事情，現在根本不要去討論」，還是要著眼於現在的工作，每天把該做的事情做好，這是民眾黨向來的傳統跟規矩，「每一個人就在自己的工作崗位上，把該做的事情做好。」

黃國昌也說，早在民眾黨前主席柯文哲遭到關押以前，兩人就針對未來10年的發展深入交換意見，「只不過非常遺憾，只有討論到一半，他就被民進黨指揮的那群鷹犬抓走」，對於帶領民眾黨繼續壯大、成為台灣進步價值的本土第三勢力，自己跟柯文哲有相同的默契跟目標。

黃國昌強調，民眾黨不僅要在國會持續發揮戰力，更要在2026年地方選舉開枝散葉，把優秀的人才送到台灣每一個角落。

民眾黨秘書長周榆修受訪時表示，本次黨代表大會除了立委兩年條款，同時也通過年度決算報告、章程修訂案，並且制定財務管理條例、公職人員選舉提名條例等，未來會依此制定2026年選舉提名辦法，屆時也將組成選舉決策委員會，邁開地方選舉的步伐。

周榆修說明，民眾黨在全國各縣市有16位議員，未來如果沒有太大的意外，就會加速辦理相關提名作業，目前仍然以「一區一席」為提名原則。

