老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選

立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅明才面臨罷免威脅，民進黨立法院黨團總召柯建銘助理周軒10日在臉書指出，據傳國民黨的安排是，江啟臣2026年辭立法院副院長接棒盧秀燕選台中市長，立法院副院長遺缺則由羅明才來接，「真的是正直與善良都回來了」，引發熱議。

不過，羅明才今天回應，重要的是回到初心，「我通通不會去想那個問題」。

江啟臣被視為接棒盧秀燕參選台中市長的熱門人選，因此立法院長韓國瑜可能面臨副手人選更換，近來有多家媒體提出分析，包括無黨籍立委高金素梅、國民黨立委楊瓊瓔、國民黨團總召傅崐萁，國民黨團中最資深的羅明才也被點名，近日也傳出若江、羅若挺住罷免，兩人都有更上一層樓的機會。

