老柯助理：羅明才若挺過罷免 傳成立法院副院長熱門人選
立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅明才面臨罷免威脅，民進黨立法院黨團總召柯建銘助理周軒10日在臉書指出，據傳國民黨的安排是，江啟臣2026年辭立法院副院長接棒盧秀燕選台中市長，立法院副院長遺缺則由羅明才來接，「真的是正直與善良都回來了」，引發熱議。
不過，羅明才今天回應，重要的是回到初心，「我通通不會去想那個問題」。
江啟臣被視為接棒盧秀燕參選台中市長的熱門人選，因此立法院長韓國瑜可能面臨副手人選更換，近來有多家媒體提出分析，包括無黨籍立委高金素梅、國民黨立委楊瓊瓔、國民黨團總召傅崐萁，國民黨團中最資深的羅明才也被點名，近日也傳出若江、羅若挺住罷免，兩人都有更上一層樓的機會。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言