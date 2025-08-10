影／決定維持「兩年條款」 黃國昌：若有變動由柯文哲決定

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／桃園即時報導
民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，會場設有宣導支持核三延役公投的攤位。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，會場設有宣導支持核三延役公投的攤位。記者潘俊宏／攝影

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦6周年黨慶，其中最受關注的為能否落實創黨主席柯文哲建立的2年條款。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，2年條款會按照既有軌道運作，未來如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲來決定。

雖然一早代表大會還沒開始前，就有黨員在會議門口高舉標語，希望能廢除2年條款，但是會後黨主席黃國昌表示，黨代表大會經與會代表討論後，針對兩年條款的5項提案，最後僅合併為1案討論，未來將會按照既有軌道運作，如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲加以決定，決定維維持立委2年條款運作條款，現場不討論黨代表要求的暫緩提案，也就是8席民眾黨立委將全數換血。

民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，許多支持者排隊等候入場。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，許多支持者排隊等候入場。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，民眾黨主席黃國昌會後表示，2年條款會按照既有軌道運作，未來如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲來決定。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，民眾黨主席黃國昌會後表示，2年條款會按照既有軌道運作，未來如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲來決定。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，會場設有創黨主席柯文哲圖書館。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天下午舉辦6周年黨慶，會場設有創黨主席柯文哲圖書館。記者潘俊宏／攝影

