影／決定維持「兩年條款」 黃國昌：若有變動由柯文哲決定
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦6周年黨慶，其中最受關注的為能否落實創黨主席柯文哲建立的2年條款。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，2年條款會按照既有軌道運作，未來如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲來決定。
雖然一早代表大會還沒開始前，就有黨員在會議門口高舉標語，希望能廢除2年條款，但是會後黨主席黃國昌表示，黨代表大會經與會代表討論後，針對兩年條款的5項提案，最後僅合併為1案討論，未來將會按照既有軌道運作，如果有任何變動的必要，也應該是由柯文哲加以決定，決定維維持立委2年條款運作條款，現場不討論黨代表要求的暫緩提案，也就是8席民眾黨立委將全數換血。
