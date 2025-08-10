「兩年條款」決定維持 黃國昌：任何變動由柯文哲決定

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，黨主席黃國昌（中）表示民眾黨會秉持柯文哲精神越走越堅定。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天舉行黨代表大會，經與會代表討論後，決定維維持立委「兩年條款」運作。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，針對兩年條款的5項提案，最後僅合併為1案討論，未來將會按照既有軌道運作，「如果有任何變動的第要，也應該是由柯文哲加以決定。」

民眾黨上午舉行「第三屆第二次全國黨代表大會」，會後選在同地點舉辦民眾黨創黨六周年黨慶，立委兩年條款為本次會議攻防焦點。據了解，黃國昌在會中表達貫徹柯文哲理念，全體黨代表最終未經表決即鼓掌通過。

黃國昌會後受訪時表示，民眾黨是成熟有制度的政黨，所有黨代表都非常有智慧，「兩邊不同的看法，都是為了這個黨好」，更是希望在2026年地方選舉有好的表現，同時也持續發揮立法院的戰力，感謝所有黨代表的共同支持，最後僅有合併為1案進行討論。

黃國昌說，2025年總統及立委選舉，民眾黨取得302萬張政黨票，後來也轉化為國會最強戰力，此時此刻最重要的事情，就是持續成長茁壯，也讓更多人才進入民眾黨，早日將這些戰將送到地方服務選民，「尤其最關鍵重要的事情，早日把柯文哲從看守所救出來。」

黃國昌強調，民眾黨未來所有的運作，按照柯文哲的規劃持續進行，如果有任何變動的必要，也應該由柯文哲加以決定，「我們會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好。」

民眾黨 柯文哲 黃國昌 黨代表 黨主席

