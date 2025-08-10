持有5張雲豹能源股票 立委邱鎮軍：持股不等於喪失監督權
立委邱鎮軍在選舉質疑對手苗栗縣議員曾玟學「雲豹駙馬」，遭爆持有雲豹能源股票，邱鎮軍今天強調，他買股票合法投資，盈虧自己扛，持股不等於喪失監督權，他會繼續追能源、光電的問題，
監察院出版的廉政專刊第266期內容，揭露邱鎮軍財產申報除1033餘萬存款、3車，還持有5張雲豹能源股票，媒體報導也引發議論，邱鎮軍今天在臉書回應，指出他買股票，本質上是公開市場的合法投資，依法申報、盈虧自己扛，除非涉及重大股權、經營職務或特定利益輸送，否則根本不構成利益衝突，世界上沒有任何一個民主國家規定「持股＝喪失監督權」，但如果是納粹我就不知道了，
他說，如果照這種邏輯，持有股票就不能監督，那股票上千檔，所有民意代表、公務人員只要曾經持有過，就通通不能開口？只要塞你幾張股票，就能永遠堵住你的嘴，這招高得很，最後受益的永遠是那些政治關係雄厚的財團，他會繼續追能源、光電的問題，不要妄想用輿論掩飾錯誤，更別以為抹黑來毀滅人設，就能把光電案場的黑暗，變成陽光！
邱鎮軍認為，真正該迴避的是收取該公司或關聯企業、相關人士的政治獻金、顧問費或其他資助，因為那才會讓人收了錢就嘴軟、不敢監督，難怪光電出了多少亂象，某些人的嘴巴從來沒有張開過，原來利益早就焊死了嘴！？
他當初質疑曾玟學，是因為曾收了雲豹相關企業高層的 政治獻金，身為一個要參選立法委員的人，這種關係到人民權益的部分，難道不該跟大眾交代清楚嗎？而且資料來源就是監察院帳冊，隨便翻翻就有。
