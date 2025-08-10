指「兩年條款」是誠信問題 蔡壁如卻先離場放棄討論惹議

快訊

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／桃園即時報導
民眾黨上午在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，黨主席黃國昌（右二）致詞時表示，民眾黨會秉持前主席柯文哲精神越走越堅定，中央委員蔡壁如卻被發現戴耳機閱讀資料（左一）。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天舉行黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，民眾黨中央委員蔡壁如表示，兩年條款是柯文哲的願望清單，如果大家當初都有簽署白紙黑字，接下來就是勇敢承擔的誠信問題。不過，蔡壁如在還未討論到「兩年條款」存廢時，就先離開黨代會會場，形同放棄參與討論，引發現場其他黨代表與媒體議論。

民眾黨上午在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，會後選在同地點舉辦民眾黨創黨六周年黨慶。蔡壁如會前受訪時表示，民眾黨前主席柯文哲制定兩年條款，就是為了擴大民眾黨的人才訓練，如果當初大家都有簽署白紙黑字，接下來就是勇敢承擔的誠信問題。

蔡壁如說，兩年條款是柯文哲的願望清單，目的是擴大民眾黨的人才訓練，現在就看大家是否要遵守落實，沒有任何個人態度，如此簡單而已。

不過，在民眾黨主席黃國昌在致詞階段，蔡壁如卻被捕捉到邊戴耳機、低頭看資料的畫面，隨後又在上午11時許提前離開會場，由於此時仍在處理章程修訂，甚至尚未進入兩年條款的討論階段，此舉特別引發媒體關注。

蔡壁如受訪時說明，儘管尚未討論到兩年條款，不過自己的行程已經排定，還要幫忙國民黨立委江啟臣、林思銘宣傳反罷免。至於在會中戴耳機閱讀資料，「我可以一心好幾用，書面資料我有帶著看，所以也還好。」

媒體追問，是否仍會參加下午黨慶活動，蔡壁如則直接說「沒有」，因為有事情必須先行離開，至於章程修訂應與兩年條款，尊重大家投票結果。

民眾黨 蔡壁如 柯文哲 黨代表 黃國昌

