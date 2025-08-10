民眾黨舉行黨代表大會 是否廢除2年條款受矚目

去年初在大陸熱映的連續劇《繁花》，取材於上海作家金宇澄的同名小說。小說中有一個詞貫穿全書，那就是「不響」。它是上海話的特殊表述語，意思就是「不說話」，亦即「沉默」的意思。 但台灣人如今也驚訝地發現，一天到晚讓青鳥去出征政敵的賴清德政府，竟對關稅大事一聲「不響」，既不敢跟「公民」交代，更不敢跟「雜質」交代。現在別說是庶民了，那些出口廠商，連止損都困難，台灣產業的下一步，該何去何從？

2025-08-10 11:30