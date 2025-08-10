民眾黨舉行黨代表大會 是否廢除2年條款受矚目

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／桃園即時報導
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，一早代表大會還沒開始前，就有黨員在會議門口高舉標語，希望能廢除2年條款，十分引人側目。記者潘俊宏／攝影
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦6周年黨慶，其中最受關注的能否落實創黨主席柯文哲建立的2年條款。

一早代表大會還沒開始前，就有黨員在會議門口高舉標語，希望能廢除2年條款，十分引人側目。一些黨代表認為現在是艱困時局，與兩年前所定下的條款時有所不同，非常時期應有非常做法，若貿然在立法院換將，可能會削弱立院戰力，因此擬提案暫緩兩年條款。

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，一早代表大會還沒開始前，就有黨員在會議門口高舉標語，希望能廢除2年條款，十分引人側目。記者潘俊宏／攝影
