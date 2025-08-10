民眾黨黨慶精神「勇敢」 黃國昌：柯文哲主席沒有放棄

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦六周年黨慶。黨主席黃國昌致詞時表示，今年黨慶六周年的主軸是「勇敢」，因為最重要的精神意涵就是民眾黨面對外力打擊沒有倒下，未來以相同的精神繼續前進。

黃國昌舉創黨主席柯文哲為例表示，一個人面對艱難時永遠都不會放棄，這也永遠在黨公職的心中，當柯主席現在在台北看守所的時候，面對國家機器的打壓與迫害，從柯主席在法庭上的發言可知，他到現在依然心存善念沒有放棄，依然沒有喪志，沒有喪失心中的熱情。黃說過去一年民眾黨面對外力打擊沒有倒下，在自己的工作崗位持續前進，未來也要用相同精神繼續前進。 民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，黨主席黃國昌（中）表示民眾黨會秉持柯文哲精神越走越堅定。記者潘俊宏／攝影

