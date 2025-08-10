民眾黨黨慶精神「勇敢」 黃國昌：柯文哲主席沒有放棄
民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦六周年黨慶。黨主席黃國昌致詞時表示，今年黨慶六周年的主軸是「勇敢」，因為最重要的精神意涵就是民眾黨面對外力打擊沒有倒下，未來以相同的精神繼續前進。
黃國昌舉創黨主席柯文哲為例表示，一個人面對艱難時永遠都不會放棄，這也永遠在黨公職的心中，當柯主席現在在台北看守所的時候，面對國家機器的打壓與迫害，從柯主席在法庭上的發言可知，他到現在依然心存善念沒有放棄，依然沒有喪志，沒有喪失心中的熱情。黃說過去一年民眾黨面對外力打擊沒有倒下，在自己的工作崗位持續前進，未來也要用相同精神繼續前進。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言