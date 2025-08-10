拉脫維亞國會訪團抵台 將訪亞洲無人機AI創新中心
拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮今天率團訪台，外交部表示，這是拉脫維亞國會近年首次組團來訪，將晉見副總統蕭美琴，並參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心。
外交部上午發布新聞稿指出，拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮（Ingrīda Circene，另譯：齊翠蓮）於10日至14日率領「拉脫維亞國會友台小組訪問團」一行8人訪台。這是拉國國會近年首次組團來訪，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統，接受外交部長林佳龍及國家安全會議秘書長吳釗燮款宴，並將拜會立法院長韓國瑜、國防部軍政副部長柏鴻輝、大陸委員會副主委沈有忠及經濟部國貿署署長劉威廉等，另將參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、新竹科學園區管理局及工業技術研究院。
外交部表示，台灣與拉脫維亞共享自由民主價值，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。
