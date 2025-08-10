快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

拉脫維亞國會訪團抵台 將訪亞洲無人機AI創新中心

中央社／ 台北10日電

拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮今天率團訪台，外交部表示，這是拉脫維亞國會近年首次組團來訪，將晉見副總統蕭美琴，並參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心。

外交部上午發布新聞稿指出，拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮（Ingrīda Circene，另譯：齊翠蓮）於10日至14日率領「拉脫維亞國會友台小組訪問團」一行8人訪台。這是拉國國會近年首次組團來訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統，接受外交部長林佳龍及國家安全會議秘書長吳釗燮款宴，並將拜會立法院長韓國瑜、國防部軍政副部長柏鴻輝、大陸委員會副主委沈有忠及經濟部國貿署署長劉威廉等，另將參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心、新竹科學園區管理局及工業技術研究院。

外交部表示，台灣與拉脫維亞共享自由民主價值，訪團此行將有助雙方未來共同推動各領域的實質合作，深化雙邊國會情誼。

外交部 國防部 拉脫維亞

延伸閱讀

白委若因2年條款整批換血 藍委憂國會在野需重磨合

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

強風豪雨嘉縣慘重災情 故宮南院周末晚無人機群飛傳遞祝福

相關新聞

黃國昌：不准為個人傷害黨 「這個價值我會捍衛到底」

民眾黨今天舉行黨代表大會，立委兩年條款成為會議焦點。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨認真工作的文化不會改變，民眾黨成立之初僅...

譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

媒體報導苗栗國民黨立委邱鎮軍2024年選舉批評對手曾玟學是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍也持有數張雲豹能源股票。邱回應「我就是買...

黨代會為柯文哲留座位 黃國昌：提醒黨員創黨精神跟價值

民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置，提醒黨員堅持...

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目...

民眾黨舉行黨代表大會 是否廢除2年條款引人側目

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦6周年黨慶，其中最受關注的能否落實創黨主席柯文哲建立的2年條...

民眾黨黨慶精神「勇敢」 黃國昌：柯文哲主席沒有放棄

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦六周年黨慶。黨主席黃國昌致詞時表示，今年黨慶六周年的主軸是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。