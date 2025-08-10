快訊

黨代會為柯文哲留座位 黃國昌：提醒黨員創黨精神跟價值

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌致詞。圖／取自UDN TV
民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌致詞。圖／取自UDN TV

民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置，提醒黨員堅持創黨精神跟價值，且代表大家都在等柯回來；他還說，民進黨以為司法攻擊能癱瘓民眾黨，但小草用具體行動告訴民進黨、賴清德總統「你們錯了」。

黃國昌強調，今天特別留個位置給柯文哲，這個位置不只在今天，民眾黨立法院黨團每周二、五晨會時，位置也都一直留著，這不只是要提醒大家堅持柯文哲創黨精神跟價值，更重要是大家都在等著柯回來。

黃國昌指出，柯文哲去年致詞時說，民眾黨員從創黨100人到去年有效黨員超過2萬2000多位；即便遭遇民進黨透過司法手段強力攻擊，但小草依然沒有被擊垮，反而愈來愈茂盛，今年有效黨員人數已經來到3萬2546位。

黃國昌表示，北檢去年8月30日衝進中央黨部翻箱倒櫃、柯文哲住家押走人，民進黨以為如此就能癱瘓民眾黨，感謝所有黨公職人員、支持者、小草用具體行動，告訴民進黨、賴總統錯了，不要以為濫用國家機器、違法濫權，小草就會散去、民眾黨就會倒下「你們錯了」。

黃國昌提到，柯文哲在五周年黨代表大會致詞時提了3件事，第一，去年七月凱米颱風肆虐，高雄淹水創紀錄，前瞻基礎建設計畫中的治水經費用到哪？第二，面對AI時代「電力等於算力、算力等於國力」，政府仍持強烈意識形態，錯誤能源政策，已讓台灣社會付出慘痛的代價。第三，當司法成為政治工具、執政者剷除異己的工具，將重創台灣司法的社會風氣。如今這些重點，在今年夏天一一應驗。

黃國昌表示，過去民進黨跳票的芭樂票，民眾黨一一實現；當執政者擺爛、腦袋只剩下「大罷免、大成功」，不惜荒廢、癱瘓國政的時候，民眾黨持續推動各項福國利民的法案。感謝各地方黨部，在南部民眾面臨困難時，帶著志工及小草到前線協助，這就是民眾黨精神及創黨價值。

黃國昌還說，柯文哲曾說，一個人面對艱難時，最重要是永不放棄熱情；柯正以無比勇氣對抗國家機器迫害，大家可以深刻地感受心存善念、盡力而為的「柯醫生」，即使關押到現在快一年了，依然沒有喪失心中的熱情。民眾黨接下來別無選擇，只有一條路，就是大家團結在一起。

民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置。圖／取自UDN TV
民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置。圖／取自UDN TV

