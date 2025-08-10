民眾黨2年條款存廢 蔡壁如：若有白紙黑字就勇敢承擔

民眾黨不分區立委2年條款存廢受矚。民眾黨中央委員、前立委蔡壁如今天說，若民眾黨前主席柯文哲有叫大家簽字，「白紙黑字」這件事就只有誠信、勇敢承擔；若無簽字，這也是柯文哲的願望清單。

台灣民眾黨上午在桃園會展中心舉辦全國黨代表大會，下午則是創黨6週年黨慶活動。黨代表提案將觸及不分區立委「兩年條款」存廢，在會場外也有支持者舉牌，主張廢除兩年條款。

蔡壁如會前受訪時表示，2年條款是因為民眾黨是小黨，當時柯文哲為了擴大民眾黨的人才訓練，希望有更多人能到立法院歷練；2年條款如果當時柯文哲有叫大家簽字，「白紙黑字，這件事就只有誠信」。

蔡壁如說，今年民眾黨的黨慶主題是「勇敢」，除了誠信問題之外，也要勇敢承擔，前面的人要能往前走，後面的人要能勇敢承擔。

蔡壁如表示，如果沒有簽白紙黑字的話，這也是柯文哲的願望清單，要擴大民眾黨人才訓練，大家要不要完成，遵守柯文哲的願望清單，「這不是態度不態度，很清楚地就是在那裡」。

另外，媒體報導，曾被民眾黨提名不分區立委、現已退黨的公視前董事徐瑞希，9日在臉書發文爆料柯文哲去年9月透過字條要求設立副主席，卻始終遭到無視，她不禁感嘆民眾黨是在大搞黑箱。

蔡壁如說，增設副主席這件事情談很久，但黨章中確實沒有這條規定，很多事都要依法來做，民眾黨也不例外；若要增設副主席，黨代表大會中要有人提案，並經投票同意。

商品推薦