民眾黨2年條款存廢 蔡壁如：若有白紙黑字就勇敢承擔

中央社／ 桃園10日電
蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委2年條款存廢受矚。民眾黨中央委員、前立委蔡壁如今天說，若民眾黨前主席柯文哲有叫大家簽字，「白紙黑字」這件事就只有誠信、勇敢承擔；若無簽字，這也是柯文哲的願望清單。

台灣民眾黨上午在桃園會展中心舉辦全國黨代表大會，下午則是創黨6週年黨慶活動。黨代表提案將觸及不分區立委「兩年條款」存廢，在會場外也有支持者舉牌，主張廢除兩年條款。

蔡壁如會前受訪時表示，2年條款是因為民眾黨是小黨，當時柯文哲為了擴大民眾黨的人才訓練，希望有更多人能到立法院歷練；2年條款如果當時柯文哲有叫大家簽字，「白紙黑字，這件事就只有誠信」。

蔡壁如說，今年民眾黨的黨慶主題是「勇敢」，除了誠信問題之外，也要勇敢承擔，前面的人要能往前走，後面的人要能勇敢承擔。

蔡壁如表示，如果沒有簽白紙黑字的話，這也是柯文哲的願望清單，要擴大民眾黨人才訓練，大家要不要完成，遵守柯文哲的願望清單，「這不是態度不態度，很清楚地就是在那裡」。

另外，媒體報導，曾被民眾黨提名不分區立委、現已退黨的公視前董事徐瑞希，9日在臉書發文爆料柯文哲去年9月透過字條要求設立副主席，卻始終遭到無視，她不禁感嘆民眾黨是在大搞黑箱。

蔡壁如說，增設副主席這件事情談很久，但黨章中確實沒有這條規定，很多事都要依法來做，民眾黨也不例外；若要增設副主席，黨代表大會中要有人提案，並經投票同意。

蔡壁如 柯文哲 台灣民眾黨

相關新聞

黃國昌：不准為個人傷害黨 「這個價值我會捍衛到底」

民眾黨今天舉行黨代表大會，立委兩年條款成為會議焦點。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨認真工作的文化不會改變，民眾黨成立之初僅...

譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

媒體報導苗栗國民黨立委邱鎮軍2024年選舉批評對手曾玟學是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍也持有數張雲豹能源股票。邱回應「我就是買...

黨代會為柯文哲留座位 黃國昌：提醒黨員創黨精神跟價值

民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置，提醒黨員堅持...

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目...

民眾黨舉行黨代表大會 是否廢除2年條款引人側目

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦6周年黨慶，其中最受關注的能否落實創黨主席柯文哲建立的2年條...

民眾黨黨慶精神「勇敢」 黃國昌：柯文哲主席沒有放棄

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦六周年黨慶。黨主席黃國昌致詞時表示，今年黨慶六周年的主軸是「...

