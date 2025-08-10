快訊

黃國昌：不准為個人傷害黨 「這個價值我會捍衛到底」

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／桃園即時報導
民眾黨主席黃國昌上午出席「第三屆第二次全國黨代表大會」。記者林銘翰／攝影
民眾黨主席黃國昌上午出席「第三屆第二次全國黨代表大會」。記者林銘翰／攝影

民眾黨今天舉行黨代表大會，立委兩年條款成為會議焦點。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨認真工作的文化不會改變，民眾黨成立之初僅有百名黨員，截至今年已經攀升至3萬2546人，不管是現任或候任立委，所有人都不准為了個人利益傷害政黨，「這個價值我會捍衛到底。」

民眾黨上午舉行「第三屆第二次全國黨代表大會」，預計在會中討論立委兩年條款存廢。黃國昌會前受訪時表示，民眾黨的文化就是每天認真工作，希望能夠藉此推動國家社會進步，「不管身處什麼工作崗位，每天早上7時30分上工的文化，不會有任何改變。」

針對場外支持者手舉布條，喊話黨代表暫緩兩年條款，黃國昌則說，不管是採取哪一種方法，民眾黨所有黨公職及支持者，都是希望政黨持續茁壯、回應台灣社會需要，同時兌現選舉期間提出的承諾，民眾黨前主席柯文哲曾說「這個政黨從一個人開始，絕對不會因為一個人結束」，未來這個隊伍也會越走越大、腳步越走越堅定。

黃國昌也說，民眾黨創黨階段僅有百名黨員，截至今年已經攀升至3萬2546人，過去縱使遭遇許多外力打擊，也有很多人想要見縫插針、分裂這個政黨，「但是這種企圖從來沒有成功，因為民眾黨是一個有信念、有價值、有原則、有制度的政黨。」

媒體詢問，民眾黨不分區立委被提名人徐瑞希昨天在臉書發文，聲稱柯文哲有意增設副主席的「手諭」遭到冷處理，黃國昌聽聞後則表示，柯文哲是一個愛才惜才的人，對於黨內所有夥伴跟同志，永遠都是用最寬厚的心情對待，「徐瑞希的部分，對於她在外面的許多言行，主席也是抱持非常寬容、忍讓的態度。」

不過，黃國昌直言，徐瑞希後來選擇公開退黨，民眾黨只能表達尊重，自己也從未說過批評、傷害黨內同志感情的話。

黃國昌表示，柯文哲在選舉期間向台灣社會舉才，也幫民眾黨吸收非常多優秀人才，現任秘書長周榆修排名不分區立委第34位，相信沒有人會懷疑其專業及政策能力、未來能夠進入立法院擔任稱職立委，民眾黨不管是現任或候任立委，永遠只有每天認真工作的原則。

黃國昌強調，「每一分每一秒，不准辜負支持者的期待，更不准為了個人利益傷害服務台灣人民的目標，這個非常重要的價值，我會捍衛到底。」

