中國顛倒正史搶飛虎話語權 專家籲持續宣傳台美情誼

中國邀飛虎隊後代出席將在北京舉行的抗戰勝利80週年活動，積極爭取二戰歷史話語權。退役中將田在勱、飛虎收藏家彭斯民指出，中國想藉此拉近對美關係，台灣應持續宣傳台美情誼，避免遭中國污衊正史。

香港南華早報近日報導，中國已邀請二戰期間美國飛虎隊後人，包括飛虎隊將軍陳納德（ClaireChennault）女兒陳美麗（Cynthia Chennault）、孫女嘉蘭惠（Nell Calloway），出席9月在北京舉行的抗戰勝利80週年紀念活動。

飛虎隊正式名稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」，中國此舉被解讀為爭取二戰歷史話語權。陸委會副主委梁文傑7日更指出，中共對日戰爭毫無貢獻，正因為沒有貢獻，所以需要花費很大的力氣來證明有貢獻，台灣不需要花這麼大的力氣去做紀念活動，因為貢獻度本來就是在中華民國政府這邊。

曾任駐美武官、專精飛虎歷史，並著有「留取丹心照汗青之飛虎薪傳」的空軍退役中將田在勱接受中央社訪問指出，陳納德一生反共且不喜歡中共，同樣的，共產黨過去30、40年來非常反陳納德，現在態度翻轉原因是美中關係不佳，想「利用」陳納德拉近對美關係，「畢竟交好沒有負面影響」。

飛虎文物收藏家、萬能科大兼任助理教授彭斯民則對中央社記者表示，對岸為了爭奪抗戰話語權近年來投入重金，在當地興建多座大型紀念館，並大量購買文物，甚至挹注「中美航空遺產基金會」結合中國駐美大使館及僑界在美舉辦多起飛虎紀念活動，粉飾中共在二戰的參戰地位。

彭斯民指出，這2年中國在內地的部分二戰紀念館對原本裝置青天白日的紀念碑或二戰飛機進行拆除或改噴圖騰進行掩蓋，主因可能是近年中美關係交惡導致台美關係更趨緊密，因此中國最近邀請陳納德家屬及美方飛虎後裔前去北京參加反法西斯戰爭80週年的重大轉變，是帶有目的性的，台灣對此必須持續觀察，因為只要中美關係好，美對台政策就會技術性保持距離。

彭斯民建議，台灣過去曾多次盛大舉辦飛虎相關紀念活動，或許後來因政情因素轉趨保守，但這是歷史的一部分，台灣應持續強化並宣傳台美的兄弟情誼，因為自二戰以來並肩作戰至今始終保持緊密合作，若再不重視反而拱手讓中國趁機而入，顛倒是非、污衊正史。

