譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

媒體報導苗栗國民黨立委邱鎮軍2024年選舉批評對手曾玟學是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍也持有數張雲豹能源股票。邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」曾的女友、前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦」。

邱鎮軍2024年競選立委，對手是無黨籍苗栗縣議員曾玟學。曾與賴品妤交往，賴的父親賴勁麟曾任雲豹能源董事長，邱鎮軍在選舉期間批評曾玟學是「雲豹駙馬」。

監察院出版的廉政專刊第266期內容，指邱鎮軍財產申報除1033餘萬存款、3台車，還持有5張雲豹能源股票，民視新聞網引用依8日收盤134.5元市值67萬2500元，以「邱鎮軍嫌貨人才是買貨人？競選時批對手雲豹駙馬卻私持雲豹股票」標題報導此事。

邱鎮軍得知後在臉書回應，選舉的時候，引用大家對曾的尊稱「雲豹駙馬爺」，曾死都不想承認自己跟雲豹有關係，「民視，確定要幫大家恢復記憶？」他正在追雲豹北門案場，感謝民視跟追。對於持有雲豹股票一事，邱說，「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」

賴品妤隨後也在臉書發文評論邱鎮軍的說法，開頭就說「夭壽噢！鄉親啊，如果你沒有看過流氓態度，趕快來看看附圖這篇，你就會知道什麼叫做流氓態度啦。」

賴品妤表示，邱鎮軍最近被踢爆自己根本是雲豹股東，被大家嘲笑。為什麼被嘲笑？持有雲豹股票當然沒什麼好笑，好笑的是這個人選舉的時候每天沒事幹，「靠北靠木靠雲豹」、「寫什麼什麼雲豹爸爸、0857，噢氣氣氣氣」。

賴品妤說，台股上千家，邱鎮軍「就買這一家，雲豹股票，甘甘」。現在回頭看雲豹爸爸、0857，「竟是雲豹大股東邱鎮軍的自介，賴品妤本人也十分意外。」

賴品妤表示，最震撼人心的是邱鎮軍所在的藍營，「總是唬爛並且散佈雲豹養我的說法」，所以很顯然邱鎮軍明知故犯，也不惜要贊助她，十分溫暖。「我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？十月演唱會在即，我十萬火急！」 民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱在臉書貼文回應。圖／取自邱鎮軍臉書 民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦。」圖／取自賴品妤臉書

