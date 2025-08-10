快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

聽新聞
0:00 / 0:00

譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦。」本報資料照
民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦。」本報資料照

媒體報導苗栗國民黨立委邱鎮軍2024年選舉批評對手曾玟學是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍也持有數張雲豹能源股票。邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」曾的女友、前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦」。

邱鎮軍2024年競選立委，對手是無黨籍苗栗縣議員曾玟學。曾與賴品妤交往，賴的父親賴勁麟曾任雲豹能源董事長，邱鎮軍在選舉期間批評曾玟學是「雲豹駙馬」。

監察院出版的廉政專刊第266期內容，指邱鎮軍財產申報除1033餘萬存款、3台車，還持有5張雲豹能源股票，民視新聞網引用依8日收盤134.5元市值67萬2500元，以「邱鎮軍嫌貨人才是買貨人？競選時批對手雲豹駙馬卻私持雲豹股票」標題報導此事。

邱鎮軍得知後在臉書回應，選舉的時候，引用大家對曾的尊稱「雲豹駙馬爺」，曾死都不想承認自己跟雲豹有關係，「民視，確定要幫大家恢復記憶？」他正在追雲豹北門案場，感謝民視跟追。對於持有雲豹股票一事，邱說，「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」

賴品妤隨後也在臉書發文評論邱鎮軍的說法，開頭就說「夭壽噢！鄉親啊，如果你沒有看過流氓態度，趕快來看看附圖這篇，你就會知道什麼叫做流氓態度啦。」

賴品妤表示，邱鎮軍最近被踢爆自己根本是雲豹股東，被大家嘲笑。為什麼被嘲笑？持有雲豹股票當然沒什麼好笑，好笑的是這個人選舉的時候每天沒事幹，「靠北靠木靠雲豹」、「寫什麼什麼雲豹爸爸、0857，噢氣氣氣氣」。

賴品妤說，台股上千家，邱鎮軍「就買這一家，雲豹股票，甘甘」。現在回頭看雲豹爸爸、0857，「竟是雲豹大股東邱鎮軍的自介，賴品妤本人也十分意外。」

賴品妤表示，最震撼人心的是邱鎮軍所在的藍營，「總是唬爛並且散佈雲豹養我的說法」，所以很顯然邱鎮軍明知故犯，也不惜要贊助她，十分溫暖。「我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？十月演唱會在即，我十萬火急！」

民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱在臉書貼文回應。圖／取自邱鎮軍臉書
民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱在臉書貼文回應。圖／取自邱鎮軍臉書
民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦。」圖／取自賴品妤臉書
民視新聞網報導苗栗國民黨立委邱鎮軍持有雲豹能源股票，邱回應「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」前立委賴品妤在臉書回擊，「知道什麼叫做流氓態度啦。」圖／取自賴品妤臉書

雲豹 邱鎮軍 賴品妤 曾玟學

延伸閱讀

保護令擋不了奪命悲劇！衛福部擬以電子監控家暴犯 一個月內研商修法

第三屆「500碗」苗栗3家入選 40年婆菜劉克襄青睞

高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助

有望回正軌？建臺高中挺過「報錯考科」風波 新董座、代理校長出爐

相關新聞

黃國昌：不准為個人傷害黨 「這個價值我會捍衛到底」

民眾黨今天舉行黨代表大會，立委兩年條款成為會議焦點。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨認真工作的文化不會改變，民眾黨成立之初僅...

譏藍委邱鎮軍持有雲豹股票 賴品妤：明知故犯也不惜要贊助我？

媒體報導苗栗國民黨立委邱鎮軍2024年選舉批評對手曾玟學是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍也持有數張雲豹能源股票。邱回應「我就是買...

黨代會為柯文哲留座位 黃國昌：提醒黨員創黨精神跟價值

民眾黨今於桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會，民眾黨主席黃國昌表示，今天特別為創黨主席柯文哲留了位置，提醒黨員堅持...

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目...

民眾黨黨慶精神「勇敢」 黃國昌：柯文哲主席沒有放棄

民眾黨今天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，並於當天下午舉辦六周年黨慶。黨主席黃國昌致詞時表示，今年黨慶六周年的主軸是「...

民眾黨2年條款存廢 蔡壁如：若有白紙黑字就勇敢承擔

民眾黨不分區立委2年條款存廢受矚。民眾黨中央委員、前立委蔡壁如今天說，若民眾黨前主席柯文哲有叫大家簽字，「白紙黑字」這件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。