快訊

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

鳳翔專案F-16V至今零交機 為何預算執行率高卻不見戰機

iPhone 17 Pro系列傳漲價「至少貴1500元」！1關鍵向Pro Max看齊

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

聯合報／ 記者林銘翰／桃園即時報導
民眾黨今天舉行黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，民眾黨主席黃國昌（右）、立委黃珊珊（中）近日接連表態力挺貫徹前主席柯文哲（左）所訂制度。圖／聯合報系資料照片
民眾黨今天舉行黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，民眾黨主席黃國昌（右）、立委黃珊珊（中）近日接連表態力挺貫徹前主席柯文哲（左）所訂制度。圖／聯合報系資料照片

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目前的政治生態，引發各界關注。雖然民眾黨基層有不小聲音希望能夠廢除或凍結「兩年條款」，但民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊日前皆以個人立場表態會貫徹「兩年條款」規定，讓人難以事先預料「兩年條款」的存廢走向。

民眾黨上午在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，會後選在同地點舉辦民眾黨創黨六周年黨慶。根據規劃，流程分別為預備會議、主席致詞、中央黨部報告、立法院黨團報告、年度決算報告、黨章修訂案、提案討論與議決、臨時動議，最後進行主席結語與合影。

其中，在提案討論與議決階段，就有制定財務管理條例、制定公職人員選舉提名條例、政策綱領及黨員代表提案。據了解，中央黨部收到14項黨員代表提案，當中有5項提案攸關兩年條款，內容大致有廢除兩年條款、維持現行制度、投票採用記名表決、黨代表大會暫緩討論等。

民眾黨上周舉行黨政聯繫會議，針對立委兩年條款存廢議題，黃國昌會後受訪時表示，不管是現任8位立委，還是接任的8位人選，甚至是更後面的排序，都是民眾黨延攬的優秀人才，「每一位不分區被提名人，都是台灣社會各領域的優秀人才，否則也不會被民眾黨提名。」

黃國昌說，有關兩年條款的問題，自己已經數度被詢問，他會執行柯文哲的意志跟決定，民眾黨本來就是大鳴大放的政黨，大家有意見都可以提出來交流激盪，這樣的傳統也一點都沒有改變，黨代表基於職責有權利提案，相信大家會做出有智慧的決定，「我也會清楚表達個人立場，就是尊重並執行柯文哲當初的規劃與想法。」

根據民眾黨2024年全國不分區立委名單，前八名分別為台北市前副市長黃珊珊、公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌、代理孕母合法化推動人陳昭姿、戰國策傳播集團創辦人吳春城、台灣新住民黨主席麥玉珍、時任民眾黨台北市黨部主委林國成、藥師公會全聯會秘書長林憶君、資深媒體人張啓楷等人。

另外，第九至十六名則依序為東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心主任邱慧洳、台中市議員陳青龍、新住民代表李貞秀、成功大學法律系教授許忠信等人。

不過，民眾黨前立委吳春城今年2月請辭，劉書彬得以提早遞補為民眾黨立委，至於台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希已在去年退黨，因此屆時可望將由排名第十八的十大傑出青年楊弘意出任民眾黨新科立委。

除了「兩年條款」之外，今天黨代表大會也將通過民眾黨章程修正案，增設獨立於中央評議委員會的「仲裁委員會」。

民眾黨 黨代表 黃國昌 柯文哲 黨主席 黃珊珊

延伸閱讀

疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？

影／宣傳823反罷免 黃國昌：政府感受不到人民的痛苦

823罷免曹興誠早喊不玩 黃國昌批民進黨瘋了「腦袋剩6字」

關稅疊加＋颱風災情無援 黃國昌反罷免轟卓榮泰神隱漠視災民

相關新聞

「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目...

明年度總預算8月底出爐 新版財劃法與國防預算受矚

明年度總預算預計8月底出爐，行政院長卓榮泰日前已針對明年度總預算召開審核會議。由於新版財政收支劃分法，中央必須釋出新台幣...

綠內參民調 總統支持度下滑但未崩盤

綠營七二六大罷免失利後，黨內究責聲四起；不過，民進黨人士指出，賴清德總統雖然民調有掉但未崩盤，整體黨內權力結構尚穩固，究...

民眾黨全代會今登場 爭論「二年條款」存廢

民眾黨黨代表大會今登場，其中由民眾黨前主席柯文哲主導的「二年條款」存廢備受關注。民眾黨內人士分析，目前基層盼廢除聲音較大...

觀察站／創黨理想與現實政治 民眾黨如何平衡

民眾黨黨代表大會今登場，最大爭議莫過於不分區立委「二年條款」的去留。這場由柯文哲時代留下的制度設計，如今成擁柯派與保昌派...

選擇性尊柯？爆柯文哲手諭遭冷處理 徐瑞希：誰在後面共謀欺瞞

民眾黨明開黨代表大會，由民眾黨前主席柯文哲訂下的「2年條款」存廢備受關注。排序民眾黨不分區第17名的公視前董事徐瑞希去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。