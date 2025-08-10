「兩年條款」今攤牌 民眾黨要角表態挺「柯文哲意志」

民眾黨今天舉行第三屆第二次全國黨代表大會及創黨6周年黨慶活動，預計會討論立委「兩年條款」存廢或凍結問題，結果可能會牽動目前的政治生態，引發各界關注。雖然民眾黨基層有不小聲音希望能夠廢除或凍結「兩年條款」，但民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊日前皆以個人立場表態會貫徹「兩年條款」規定，讓人難以事先預料「兩年條款」的存廢走向。

民眾黨上午在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，會後選在同地點舉辦民眾黨創黨六周年黨慶。根據規劃，流程分別為預備會議、主席致詞、中央黨部報告、立法院黨團報告、年度決算報告、黨章修訂案、提案討論與議決、臨時動議，最後進行主席結語與合影。

其中，在提案討論與議決階段，就有制定財務管理條例、制定公職人員選舉提名條例、政策綱領及黨員代表提案。據了解，中央黨部收到14項黨員代表提案，當中有5項提案攸關兩年條款，內容大致有廢除兩年條款、維持現行制度、投票採用記名表決、黨代表大會暫緩討論等。

民眾黨上周舉行黨政聯繫會議，針對立委兩年條款存廢議題，黃國昌會後受訪時表示，不管是現任8位立委，還是接任的8位人選，甚至是更後面的排序，都是民眾黨延攬的優秀人才，「每一位不分區被提名人，都是台灣社會各領域的優秀人才，否則也不會被民眾黨提名。」

黃國昌說，有關兩年條款的問題，自己已經數度被詢問，他會執行柯文哲的意志跟決定，民眾黨本來就是大鳴大放的政黨，大家有意見都可以提出來交流激盪，這樣的傳統也一點都沒有改變，黨代表基於職責有權利提案，相信大家會做出有智慧的決定，「我也會清楚表達個人立場，就是尊重並執行柯文哲當初的規劃與想法。」

根據民眾黨2024年全國不分區立委名單，前八名分別為台北市前副市長黃珊珊、公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌、代理孕母合法化推動人陳昭姿、戰國策傳播集團創辦人吳春城、台灣新住民黨主席麥玉珍、時任民眾黨台北市黨部主委林國成、藥師公會全聯會秘書長林憶君、資深媒體人張啓楷等人。

另外，第九至十六名則依序為東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心主任邱慧洳、台中市議員陳青龍、新住民代表李貞秀、成功大學法律系教授許忠信等人。

不過，民眾黨前立委吳春城今年2月請辭，劉書彬得以提早遞補為民眾黨立委，至於台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希已在去年退黨，因此屆時可望將由排名第十八的十大傑出青年楊弘意出任民眾黨新科立委。

除了「兩年條款」之外，今天黨代表大會也將通過民眾黨章程修正案，增設獨立於中央評議委員會的「仲裁委員會」。

