明年度總預算8月底出爐 新版財劃法與國防預算受矚

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
明年度總預算預計8月底出爐，行政院卓榮泰日前已針對明年度總預算召開審核會議。由於新版財政收支劃分法，中央必須釋出新台幣3753億元給地方政府，國防預算又須達GDP3%以上，總預算如何編列引發關注。不過，政院人士強調，總預算須報總統賴清德後才會定案，尚未拍板。

今年度中央政府總預算案，行政院原規劃歲出規模為3兆1325億元，但今年1月21日經立法院三讀通過後，歲出規模降為2兆9250億元，憲法法庭日前已受理政院與民進黨立院黨團提出的釋憲案。不過立法院9月將迎來預算會期，各界關注行政院如何編列明年度中央政府總預算、國防預算如何達標GDP3%以上、是否減列地方補助款，以及軍公教是否調薪等。

軍公教調薪部分，政院人士指出，行政院人事行政總處11日將先邀請公教人員等公協會參與「軍公教員工待遇調整議題座談會」，蒐集相關意見後，最快15日舉行軍公教員工待遇審議委員會，再將審議後的正反兩案版本送至行政院，由卓榮泰就國家財政整體分析與評估後，做最終拍板。

據了解，因應新版財政收支劃分法，明年度中央必須釋出3753億元給地方政府，還有普發現金的支出也會影響國家財政，使軍公教人員調薪討論增添許多斟酌條件。

此外，針對明年國防預算將達GDP3%以上的目標如何達成，知情人士對中央社記者說明，是以國防部年度預算、新式戰機採購特別預算、海空戰力提升計畫採購特別預算、因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別預算中的國土安全韌性預算，以及此項尚未正式公布的特別預算案合併累計。

至於總預算整體規模版圖如何調整，是否減列地方補助款，改以追加預算因應等，政院人士僅說，卓榮泰已於日前針對明年度總預算召開審核會議，但總預算尚未拍板，須報賴總統後才會定案。

