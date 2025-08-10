觀察站／創黨理想與現實政治 民眾黨如何平衡

民眾黨黨代表大會今登場，最大爭議莫過於不分區立委「二年條款」的去留。這場由柯文哲時代留下的制度設計，如今成擁柯派與保昌派公開交鋒的戰場，也成為「後柯時代」黃國昌領導正當性與黨內權力版圖的關鍵測驗。條款存廢，不僅關乎立院戰力，更將決定民眾黨未來路線與內部權力平衡。

支持維持條款的擁柯派認為，這是柯文哲個人品牌與民眾黨改革形象的象徵，一旦廢除，等同否認創黨承諾，損及黨的差異化優勢。保昌派則主張廢除或暫緩執行，認為國會席次有限情況下，提前更換戰力不利問政延續，甚至會削弱制衡能力。表面上是制度存廢之爭，實際上是不同領導模式與權力分配的對撞。

進入後柯文哲時代，黨務主導權逐漸轉向黃國昌與立院黨團。柯文哲雖仍具影響力，但已不再掌握日常決策。黃國昌以犀利問政和媒體曝光鞏固聲勢，支持者視其為新時期的戰力；反對者則擔憂過於集中資源與權力，削弱黨內多元聲音。二年條款的去留，正是他能否兼顧柯文哲政治遺產與自身領導風格的試金石。

若條款被廢除，黃國昌可望穩固立院戰力與權威；若維持，柯文哲的制度精神得以延續，但黃國昌將面臨人事更替與派系競逐的挑戰。這場表決，不只是一次制度決定，更是權力格局的分水嶺。

民眾黨的未來，取決於創黨理想與現實政治如何平衡。後柯時代，黃國昌能否坐穩，不在於手握多少話語權，而在於是否能讓制度服人。若只是以權力維持權力，無論條款存廢，都可能加速民眾黨從改革旗手，滑向另一個曾被自己批判過的傳統政黨。

