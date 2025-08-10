觀察站／創黨理想與現實政治 民眾黨如何平衡
民眾黨黨代表大會今登場，最大爭議莫過於不分區立委「二年條款」的去留。這場由柯文哲時代留下的制度設計，如今成擁柯派與保昌派公開交鋒的戰場，也成為「後柯時代」黃國昌領導正當性與黨內權力版圖的關鍵測驗。條款存廢，不僅關乎立院戰力，更將決定民眾黨未來路線與內部權力平衡。
支持維持條款的擁柯派認為，這是柯文哲個人品牌與民眾黨改革形象的象徵，一旦廢除，等同否認創黨承諾，損及黨的差異化優勢。保昌派則主張廢除或暫緩執行，認為國會席次有限情況下，提前更換戰力不利問政延續，甚至會削弱制衡能力。表面上是制度存廢之爭，實際上是不同領導模式與權力分配的對撞。
進入後柯文哲時代，黨務主導權逐漸轉向黃國昌與立院黨團。柯文哲雖仍具影響力，但已不再掌握日常決策。黃國昌以犀利問政和媒體曝光鞏固聲勢，支持者視其為新時期的戰力；反對者則擔憂過於集中資源與權力，削弱黨內多元聲音。二年條款的去留，正是他能否兼顧柯文哲政治遺產與自身領導風格的試金石。
若條款被廢除，黃國昌可望穩固立院戰力與權威；若維持，柯文哲的制度精神得以延續，但黃國昌將面臨人事更替與派系競逐的挑戰。這場表決，不只是一次制度決定，更是權力格局的分水嶺。
民眾黨的未來，取決於創黨理想與現實政治如何平衡。後柯時代，黃國昌能否坐穩，不在於手握多少話語權，而在於是否能讓制度服人。若只是以權力維持權力，無論條款存廢，都可能加速民眾黨從改革旗手，滑向另一個曾被自己批判過的傳統政黨。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言