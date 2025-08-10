民眾黨全代會 爭論「二年條款」存廢

民眾黨黨代表大會今登場，其中由民眾黨前主席柯文哲主導的「二年條款」存廢備受關注。民眾黨內人士分析，目前基層盼廢除聲音較大，主席仍有最終決定權，即便得留任立委，「是否留任就會變成黨主席一人決定。」屆時誰留誰走的問題，會成為黨內另一個風暴。

「二年條款」是柯文哲二○二四選前要求不分區立委候選人簽署承諾書，每人任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，可讓更多人進國會，也能讓擔任過立委的人有機會參選其他公職。不過隨著柯文哲陷京華城案收押至今，民眾黨內有聲音擔憂，排名較後面的不分區立委較無政治工作經驗，國會戰力會減低，因此提案廢除。

不過也有人反對暫緩，基隆市黨代表卓志鋼就提案，指柯文哲當年為了吸引中間選民、彰顯民眾黨誠信形象提出的重要主張，如果政黨連自己的承諾都不處理、不說清楚，「那人民又怎麼會相信我們真的與舊政治不同？」此外，也有黨代表提案本次黨代表大會不討論該條款。

民眾黨立委黃珊珊日前在柯文哲生日當天表態，力挺中正大學社會科學院長王安祥是「即戰力」。民眾黨主席黃國昌近日也表態，會貫徹柯文哲的意志。

民眾黨內人士坦言，目前基層盼廢除二年條款的聲音比較大，如果黨代表提案後通過，黃國昌身為黨主席，會尊重黨員意志，民眾黨不是一人政黨，有制度有家規，有民意為基礎。但黨主席依然有最後決定權，個別立委是否留任就會變成黨主席一人決定。

「屆時誰留誰走的問題，會成為黨內另一個風暴。」該黨內人士指出，有幾名立委已表示時間一到就要主動請辭，有些立委則想繼續留在立院。例如目前表態的黃珊珊確定會請辭卸任，其餘的人則要看自身的狀況評估。最有可能的情況是，二○二六要代表黨征戰地方的立委才得以留任，選後無論當選與否皆請辭。

另一名白營人士無奈說，說正反兩派互爭不太對，柯文哲創立的二年條款，黃國昌也都表態「會貫徹」，但某些立委不想要下台，只好硬把黃國昌拉到台前來擋槍，若隨意破壞制度，「這樣不就跟民進黨沒兩樣？」黨代表如果硬要把黃國昌留下，也是在害黃，黃國昌志在雙北市長布局，沒了立法院的牽絆，反而更可以施展拳腳，「二○二五年藍白合守下全台，接下來二○二六藍白合也會贏下新北的。」

