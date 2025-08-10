綠內參民調 總統支持度下滑但未崩盤

綠營七二六大罷免失利後，黨內究責聲四起；不過，民進黨人士指出，賴清德總統雖然民調有掉但未崩盤，整體黨內權力結構尚穩固，究責的事應暫時告一段落了；黨內非賴派系人士也直言，黨內逼宮力道不強，確實意料之外，既然黨已經下令拚八二三第二波罷免，會全力以赴，對罷免路線檢討等問題，預料八二三之後，才是真正深水區。

近期多份民調皆顯示，賴清德支持度重挫，甚至只剩三成五左右水準；但民進黨人士指出，根據內參民調，賴支持度仍有四成以上，雖然有不小下滑是事實，但執政四年間聲勢起起伏伏都屬正常，至少並未出現崩盤現象。

派系人士指出，在林右昌辭職黨秘書長後，黨內究責力道消去一大半，主要原因之一在於，大罷免戰役終章未結束，賴清德已下令全黨走完最後一哩路，現在並非檢討時機，八二三結束，關於大罷免的最終成績單有確定結果後，才有更完整的討論空間。

派系人士說，目前黨內風聲以民進黨前秘書長林錫耀再度回鍋的討論度最高，林錫耀既和新潮流、蘇系友好，在黨內稱得上各派系都說得上話的人選，協助賴綜理地方選舉提名也有經驗，是合適人選。

至於民進黨備戰八二三，目前分為新北、台中、新竹、南投四大戰區，由組織部、民主學院等黨務主管領銜，四位主管一人負責一區，分別帶隊前進責任區，扮演資源統籌角色，落實賴總統對公民團體的承諾。

