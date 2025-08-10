總統首度向雲嘉南災民致歉 在野批太慢

賴清德總統昨天到雲嘉南災後重建復原前進指揮所，聽取台南市政府及前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向災民致歉。他指示農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則」辦理。

賴總統直到七二六大罷免後，首度向災民致歉，在野黨立委質疑，賴總統雖致歉，但若執迷不悟，仍想搞八二三罷免，最後會被人民用選票投下不信任票，「精準淘汰」。

賴總統昨還低調到佳里區視察受損民宅修繕情形，未通知媒體隨行採訪，只有同黨立委林俊憲、郭國文、陳亭妃等人隨行。由於日前西南氣流帶來南部豪大雨，賴總統一度要去嘉義勘災，因大雨造成交通不便臨時取消。

賴總統在指揮所表示，這次颱風跟接二連三豪大雨相當罕見，對台南、嘉義等南部地區帶來嚴重災情，嘉南地區停電十多天之久，對市民帶來很大衝擊。雖然台電已全力投入，也有員工甚至為了搶救電力恢復不幸犧牲，「但我仍然要對受影響的民眾表達歉意」，也希望大家了解這次的颱風相當罕見。

他說，這次另有三個颱風沒進來台灣，但挾帶的累積雨量已經超過莫拉克颱風，對台南、嘉義、高雄、屏東是很嚴重的打擊，希望中央、地方攜手合作，共同面對，幫助南部受影響民眾盡速解決困難，能迅速恢復正常生活。

國民黨立委陳菁徽表示，這次賴清德總算不是再要求民眾自己爬上屋頂修理，雙手一攤好像不干政府的事。當前台灣面臨內憂外患下，國人期待政府應該做正確的事情，但很遺憾，賴清德、民進黨仍然要繼續推動八二三大惡罷，甚至要求全黨黨公職盡全力投入。

陳菁徽強調，人民要的總統，不是在國家危難之際還想把權力一把抓的鬥雞，而是要苦民所苦的政府與官員，如果民進黨繼續執迷不悟，甚至還要說國民黨忙反罷，但明明罷免就是民進黨發起的，簡直是邏輯死亡，最後絕對會被人民再用選票投下不信任票。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，賴總統的道歉慢了太久、太久，災民飽受本可避免的苦難，此舉代表賴清德正視到過去救災、減災太慢、與人民距離太遠。

張啓楷強調，丹娜絲風災及豪雨重創中南部，民進黨政府之前都在忙大罷免、輕視災情與救災，「如果真心要幫助人民，應該停止大罷免」，團結朝野真正投入全力幫助災民重建。

商品推薦