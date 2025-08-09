快訊

川普2.0關稅戰大勝？盤點細項結果恐「得不償失」 反被大陸摸清痛點

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

台中3藍委反罷晚會造勢 民進黨：續動員助民團行動

中央社／ 台中9日電

國民黨台中3名被發起罷免的立委，今天晚間舉辦造勢晚會，藍白兩黨主席都到場助講，呼籲投下不同意票；民進黨台中市黨部表示，會持續動員黨籍立委與議員，全力協助民團罷免行動。

國民黨籍台中第八選區立委江啟臣、第三選區立委楊瓊瓔、第二選區立委顏寬恒，今天晚間分別在東勢客家文化園區、潭水亭觀音媽廟、龍井天波府等地舉辦造勢晚會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜及台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人，也到場站台助講。

朱立倫致詞時表示，7月26日的罷免投票結果，民進黨應該要反省，不應該再搞內鬥，但民進黨主席賴清德卻下軍令要拚到底，他要拜託鄉親23日一定要出來投不同意罷免，讓國民黨被發起罷免的7席都保住、展現民主。

黃國昌說，過去這幾個月，台灣面臨最嚴峻的挑戰，美國的對等關稅、颱風造成風災，政府卻看不到、只關注罷免，製造對立與仇恨，要讓政府更清楚人民的聲音，藍白要繼續合作，繼續守住台中的好立委。

韓國瑜表示，大罷免投票不公平、不正義，將在野黨的立委都要罷免，這不是民主政治，是民進黨要一黨獨裁。人在做天在看、選民也在看，要將好的立委留在立法院。

江啟臣說，立委選舉完才1年多，現在又讓大家出來聲援，23日要再拜託民眾出來投下不同意票，這一仗非常關鍵，不只要贏，還要讓執政黨知道民意所在。

楊瓊瓔提到，台灣的主流民意，就是要反惡霸、顧民生，無差別的罷免是不對的，她希望能持續在立法院努力、為地方建設，期盼繼續獲得大家支持，站出來投下不同意。

顏寬恒表示，他為地方爭取學校、交通等多項建設經費，但中央發起大罷免，讓地方的發展被擱置，現在又面臨美國的對等關稅，希望民眾用選票展現國人的立場，終止這場不公罷免。

「中二解顏」罷免顏寬恒的民團，今天舉辦總部成立茶會，曾任中二立委的衛生福利部次長林靜儀、民進黨籍立委蔡其昌與何欣純，及多名黨籍台中市議員皆出席，共同呼籲民眾23日出門投票，高喊「拒絕貪污、同意罷免」。

民進黨台中市黨部主委許木桂告訴中央社記者，會持續動員黨籍立委與議員，全力協助民團罷免行動，與民眾站在一起，呼籲大家站出來投下同意票。

大罷免 民進黨

延伸閱讀

影／為楊瓊瓔反罷免助講 管中閔：讓反民主的人猖狂就是走向獨裁

影／為藍委顏寬恒反罷免 韓國瑜再出金句：沒選票什麼派系也沒用

影／楊瓊瓔潭子反罷免造勢 狂粉叫囂鬧場遭警壓制帶走

中二罷免總部開張端出水餃酸「比顏寬恒有料」 顏辦回擊了

相關新聞

選擇性尊柯？爆柯文哲手諭遭冷處理 徐瑞希：誰在後面共謀欺瞞

民眾黨明開黨代表大會，由民眾黨前主席柯文哲訂下的「2年條款」存廢備受關注。排序民眾黨不分區第17名的公視前董事徐瑞希去年...

陳學聖指校園事件單年度增長1.5倍 籲賴政府別只顧大罷免

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示，據教育部6月底發布的各級學校校園事件統計，扣除疾病事件外，共計14萬8...

民眾黨「立委兩年條款」存廢議題 黃國昌：明天黨代表大會可討論

民眾黨主席黃國昌今天下午到新北中和北聖宮參拜，免費發放一千顆高麗菜給民眾。明天是民眾黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢...

白委若因2年條款整批換血 藍委憂國會在野需重磨合

民眾黨黨代表大會明登場，其中攸關現任黨籍立委是否將全部換血的「2年條款」存廢備受關注。立法院第11屆朝野立委對立激烈，藍...

2年條款變「擁柯派、保昌派」角力 若廢除誰走誰留恐成黨內風暴

民眾黨明辦黨代表大會，其中由民眾黨前主席柯文哲主導的「2年條款」存廢備受關注，正反陣營被視為擁柯派與保昌派。民眾黨內人士...

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

外交部傳出疑似有電子公文遭流出並在暗網兜售，外交部昨晚發布新聞稿表示，已經主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。