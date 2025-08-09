主張核三延役無安全問題 翁曉玲：美歐日韓陸續延役核電廠

「核三延役」公投今晚舉辦第二場意見發表會。國民黨立委翁曉玲為正方代表，她表示，核三延役並無安全問題，目前全球約有111座核子反應爐運轉時間超過40年，其中還有13座核子反應爐運轉期間超過50年，現在不管美國、歐盟、日本、南韓等，陸續都在核准核電廠延役。

翁曉玲今晚在核三延役公投第二場意見發表會中，對上反方代表、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。

翁曉玲直批，「非核家園」就是民進黨的神主牌，非核家園政策不切實際且違反世界潮流，民進黨政府仍硬幹。法國使用核電比例高達7成，美國、日本等使用核電的比例也都在3、4成以上，核電是世界先進國家使用且占比高的能源。

翁曉玲說，2016年蔡英文政府推動2025非核家園，設定目標包括天然氣占比50%、燃煤30%、再生能源20%，且承諾非核家園實施後不漲電價，除廢核外，其他完全沒有做到。台灣現在面臨到的能源困境就是再生能源的進度跟不上，核電全面廢止，為彌補核電缺口，最後還是使用燃煤、燃氣。

翁曉玲指出，民眾看不出來到底發展綠能是有什麼成效，只有看到農田、光禿禿的山頭布滿光電板，也看到綠能弊案，人民更有感的是動不動就停電，且電價連漲4次，帶動物價飛漲，人民怨聲載道，若發展再生能源，能不漲電費，不用貼補台電的虧損，大家也還可以接受，但事實就是再生能源是昂貴項目，且發電效率、成本遠不如核電。

翁曉玲提到，這次丹娜斯風災讓海上十幾萬片的光電板受損，看到再生能源電力系統的脆弱，其實並非要反對發展再生能源，只是必須了解再生能源的侷限，會受到氣候、地理環境等影響，不可能承擔整體電力系統的重責大任，核電相對穩定，且可以提供非常穩定的機載電力，若讓核電跟再生能源共存，一起發展台灣的電力系統不是更好嗎？

翁曉玲也說，有人會質疑核三廠延役會不會很危險，核三廠過去已運轉40年，接下來是否還能再運轉20年？目前全球約有111座核子反應爐運轉時間超過40年，其中還有13座核子反應爐運轉期間超過50年，現在不管美國、歐盟、日本、南韓等，陸續都在核准核電廠延役，從技術的層面來講，核電廠延役不會有大問題。

翁曉玲表示，核三廠執照是在今年5月17日到期，廠房的硬體、軟體、設備等還是健全完備，何況核三廠過去表現得還不錯，也沒有發生過重大事故，台電員工向來兢兢業業，好好管理核三廠，所以核三廠的表現在全世界來講也是績優生，安全性也經過官方認證。

翁曉玲也說，核三廠到底安不安全，住在恆春核三廠附近的居民、核三廠的員工最了解，恆春居民已與核三廠和平共處40年，根據民調，當地的居民大概七、八成以上都是支持核三延役，最近恆春半島有四個鄉鎮的鎮長、多位里長支持核三延役，甚至認為核三廠可以再擴建。而台灣也有約67%的民眾支持核三延役。

翁曉玲說，核廢料的處理並非無解題，處理技術日新月異，先進的核廢料處理技術已可把體積減少、毒性降低，提高長期安全存量，台電2017年也提過「用過核子燃料最終處置計畫書」，規畫50年分五個階段，分別處理低階跟高階的核廢料的最終處置。做不成就是因為民進黨政府擺爛。其實各種能源都會產生廢棄物，不是只有核電才會產生廢棄物，綠能也會產生廢棄物，影響也是直接的，很快就會影響到人體健康安全及生態的平衡。

