選擇性尊柯？爆柯文哲手諭遭冷處理 徐瑞希：誰在後面共謀欺瞞

民眾黨明開黨代表大會，由民眾黨前主席柯文哲訂下的「2年條款」存廢備受關注。排序民眾黨不分區第17名的公視前董事徐瑞希去年宣布退黨，今在臉書發文表示，如今的民眾黨中央「言必尊柯主席」，實際上選擇性「尊柯」，民眾黨秘書長周榆修知道柯手諭要設副主席，為何不照做？是誰在後面共謀欺瞞？

徐瑞希表示，如今的民眾黨中央言必尊柯主席，實際上只有在圖謀己利時才選擇性的尊柯。像去年9月初柯文哲手諭字條已表明要設副主席，知道這份紙條的周榆修為何任由民眾黨處在風雨飄搖幾近滅黨的困境，「也不照著設副主席？周榆修一人絕不敢，是誰在後面共謀欺瞞？」

徐瑞希指出，去年中央黨部特定主管領高薪的肥貓引起批評，現在呢？還在養肥貓為特定黨高層放話帶風向？一年1.5億的政黨補助款現在多少比例給地方黨部發展基層服務？還是選舉到了，再來拉地方政客加盟？候選人還得向中央競總花錢買黨logo衛生紙發送？

徐瑞希批，民眾黨立委在立法院質詢問政要求行政部門守法，但自家的黨中央遊走黨內規範邊緣、大搞黑箱排除異己。年輕政黨還沒執政就搞黨內威權一言堂，算什麼標榜改革？

徐瑞希指出，民進黨內比較缺少說真話的人，非柯政治勢力掌控下的民眾黨內則是沒有勇敢說真話的人。曾經承載多少小草、獨立選民對政治改革期待，「如今的民眾黨會被黨中央特定勢力挾持，利用情勢、淪為政黨利益買辦嗎？」

