陳學聖指校園事件單年度增長1.5倍 籲賴政府別只顧大罷免

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示，據教育部6月底發布的各級學校校園事件統計，扣除疾病事件外，共計14萬8231件，涵蓋意外、安全維護、暴力與偏差行為、管教衝突、兒童少年保護、天然災害及其他事件類別，較102年的4萬2534件增加3.5倍，也比111年的10萬614件增加1.5倍，且各項事件發生率皆有明顯增長。

陳學聖說，校園事件在單年度就增加4萬7617件、增長1.5倍，且「其他事件」類別通報件數單年度暴增5倍、增加1萬5904件，呼籲賴政府應儘速把重點放回做實事，針對教育問題提出對策，而非只關注大罷免。

陳學聖提到，根據教育部統計，112年各級學校通報的校園事件，意外、安全維護、暴力與偏差行為、管教衝突、兒童少年保護、天然災害及其他事件等類別，分別比111年增加9195件、2351件、7952件、1599件、1萬251件、365件及1萬5904件，增長率達25.8%、32.6%、46%、63.5%、31.5%、22.6%及408.5%。

陳學聖表示，「管教衝突」事件單年度增長率達63.5％，由111及112年度教育部的「各級學校校園安全及災害事件分析報告」可見，增長率最高的前五項事件，分別是「教師其他違法處罰造成學生身心嚴重侵害之疑似事件」、「教師體罰造成學生身心嚴重侵害之疑似事件」、「知悉疑似校長及教職員工對學生霸凌」、「其他有關管教衝突事件」及「其他教師不當管教學生事件（非體罰或違法處罰）」，分別增加36件、61件、260件、360件及379件，增長率分別為100％、91％、77.8％、71.3％及70.4％，顯見第一線教育現場，教師面臨極大的新挑戰，亟須教育主管機關重視。

陳學聖也說，增長率最高的「其他事件」類別，根據「112年各級學校校園安全及災害事件分析報告」，在總計1萬9799件中，扣除總務、人事、行政、教務、教職員間的問題及動物感染狂犬病等共545件外，剩餘1萬9254件皆為「其他問題」類別，共包括2件流感、2778件其他疾病，另有1萬6474件再被歸為「其他問題」，占「其他事件」項的83.2％。

陳學聖指出，112年校園通報中「其他事件」的件數大幅增加，甚至是111年的五倍之多，其中有超過八成、共1萬6474件是被歸類在「其他問題」項，顯示這一類別的通報內容可能還有待釐清。教育部在報告中雖有列出數據，但對於事件的性質與原因並未多做說明，讓人疑慮，教育部是否對於基層校園實際狀況的掌握仍有強化空間？

陳學聖呼籲，賴政府應儘速把執政重點放回解決社會上的各種問題，而非只關注大罷免，教育部也應更清楚掌握校園事件的整體狀況，進一步研擬具體因應作為與支援機制，以協助各級學校妥適面對當前與未來可能衍生之風險與挑戰。

商品推薦