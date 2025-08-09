台灣產業團考察史瓦帝尼 史王特別接見並期待投資

外交部指出，由台灣企業界籌組的跨領域產業團於7月27日至8月2日再訪非洲友邦史瓦帝尼王國，以進一步瞭解當地與該區域投資環境及機會，國王恩史瓦帝三世特別接見及晚宴訪團，充分展現對台灣廠商赴史投資的期待。

外交部今天發布新聞稿指出，部長林佳龍4月下旬以總統特使身分率團訪問史瓦帝尼後，由於隨團台灣產業界人士表達投資史國的高度興趣，以及史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及史國各界對台灣企業赴史投資的高度期待，外交部在3個月內協助有意投資史國的台灣企業界人士籌組跨領域產業團，於7月27日至8月2日再訪史國，進一步瞭解當地與該區域投資環境及機會。

外交部表示，此次產業團成員涵蓋生技農業、醫藥、綠能光電及基礎建設等多元領域，訪史期間與除拜會總理德拉米尼（Russell Dlamini，另譯：戴羅素）、商工暨貿易部長卡馬洛（Manqoba Khumalo，另譯：庫馬洛），參訪王家科技園區（RSTP）、台商工廠，以及參加投資座談會。

外交部指出，恩史瓦帝三世並偕德拉米尼等內閣首長特別接見及晚宴訪團，且全程透過網路直播，充分展現史王及史國各界對台灣產業團的重視及台灣廠商赴史投資的期待，恩史瓦帝三世及史國各界高度讚賞林佳龍劍及履及落實榮邦計畫的高效率作為。

針對台灣產業團考察史瓦帝尼，外交部表示，史國主流媒體對本次訪問行程及成果均有大篇幅報導，肯定台灣企業的專業實力與合作誠意。本次產業團再赴史國考察，不僅延續林佳龍4月訪史的成果，同時開拓台史雙邊經貿新契機，也為未來更多具體合作奠定穩固基礎。

外交部說明，台史建交57年以來，兩國合作關係緊密，外交部將續以「總合外交」政策理念積極推動「榮邦計畫」，與史國齊力深化在各領域合作，增進兩國情誼及人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。

