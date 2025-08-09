民眾黨「立委兩年條款」存廢議題 黃國昌：明天黨代表大會可討論
民眾黨主席黃國昌今天下午到新北中和北聖宮參拜，免費發放一千顆高麗菜給民眾。明天是民眾黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，黃國昌表示，相關提案在明天黨代表大會的時候，大家都可以討論。
台北市議員鍾小平在政論節目上稱民眾黨支持者為「豬籠草」，民眾黨台北市黨部發文呼籲，敬請鍾小平節制發言，不要因為個人行為，將藍白合作對抗極權的氛圍，憑一己之力摧毀。
黃國昌表示，鍾小平這種說話的格調，沒什麼評論的必要，對台灣民眾黨而言，做的是國家的大事，是服務台灣人，不會把太多的精力，放在一個沒有格調、毫無評論必要的事情，鍾小平這種發言格調是否代表國民黨，也只有他們可以回答。
黃國昌表示，今天的活動除了是社發部在推廣吃蔬食活動，也用具體行為支持本土農業，藉此深入各個社區，與不同縣市的長輩結緣，這也是他們推廣地方組織跟服務活動應該做的。
被問題是否在2026年提名中和區服務處主任陳怡君為議員候選人，黃國昌表示，他的責任區是新北，為強化基層服務，各區都有區主任，在中和有陳怡君，他也是在地長大，過去帶領小草在中永和有很好的發展，之後也會依照相關提名作業，找出更好的人選，到新北各個地方服務，達到2026年有民眾黨團的目標。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言