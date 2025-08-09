民眾黨「立委兩年條款」存廢議題 黃國昌：明天黨代表大會可討論

民眾黨主席黃國昌今天下午到新北中和北聖宮參拜，免費發放一千顆高麗菜給民眾。明天是民眾黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，黃國昌表示，相關提案在明天黨代表大會的時候，大家都可以討論。

台北市議員鍾小平在政論節目上稱民眾黨支持者為「豬籠草」，民眾黨台北市黨部發文呼籲，敬請鍾小平節制發言，不要因為個人行為，將藍白合作對抗極權的氛圍，憑一己之力摧毀。

黃國昌表示，鍾小平這種說話的格調，沒什麼評論的必要，對台灣民眾黨而言，做的是國家的大事，是服務台灣人，不會把太多的精力，放在一個沒有格調、毫無評論必要的事情，鍾小平這種發言格調是否代表國民黨，也只有他們可以回答。

黃國昌表示，今天的活動除了是社發部在推廣吃蔬食活動，也用具體行為支持本土農業，藉此深入各個社區，與不同縣市的長輩結緣，這也是他們推廣地方組織跟服務活動應該做的。

被問題是否在2026年提名中和區服務處主任陳怡君為議員候選人，黃國昌表示，他的責任區是新北，為強化基層服務，各區都有區主任，在中和有陳怡君，他也是在地長大，過去帶領小草在中永和有很好的發展，之後也會依照相關提名作業，找出更好的人選，到新北各個地方服務，達到2026年有民眾黨團的目標。 民眾黨主席黃國昌今天下午到新北中和北聖宮參拜，免費發放一千顆高麗菜給民眾。記者江婉儀／攝影

