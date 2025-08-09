白委若因2年條款整批換血 藍委憂國會在野需重磨合

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
民眾黨內多認為，現任立委黃國昌（左四）、麥玉珍（左起）、林憶君、陳昭姿、林國成、劉書彬、黃珊珊是最強戰力。圖／聯合報系資料照

民眾黨黨代表大會明登場，其中攸關現任黨籍立委是否將全部換血的「2年條款」存廢備受關注。立法院第11屆朝野立委對立激烈，藍白立委也衍生合作默契，多次以人數優勢通過法案。有藍委憂心，若都換恐變數不小，且溝通模式可能要重新磨合。民眾黨立院人士則堅定地說，藍白合是進行式。

民眾黨目前8席不分區立委為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城（戰國策傳播集團董事長，已請辭）、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。立委職務將在2026年1月31日終止，由排名第9至16位立委遞補。

後續排序分別為東吳大學政治系教授劉書彬（已遞補）、資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、台北護理健康大學通識教育教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、新住民代表李貞秀與前立委許忠信。

藍委牛煦庭表示，如果民眾黨8席立委都換，變數不小，一方面是不能確定新上任的立委關心的議案；另外是從黨團間的溝通模式、到委員會之間的跑位，也都要重新磨合。牛指出，堅持在野合作是比較熟悉模式，他個人是連時間都不希望被耽誤，更不用說改變模式。

藍委林沛祥則說，民眾黨若實行2年條款，對藍白合作應沒有太大影響，民眾黨主席黃國昌會以主席身分指揮民眾黨立院黨團。不過立委只做兩年，對於法案、議事規則、地方選區經營等剛要上手，馬上就要換人，且經營地方是嚴峻挑戰，且這八名民眾黨立委已上手且可圈可點，換掉的話，立法院即戰力就沒了，這對民眾黨本身滿傷。

藍委李彥秀說，過去一年半，不論是柯文哲或黃國昌，藍白在立院站在「在野監督」的角色，針對議題合作，共同為民意發聲，遏制行政濫權，推動民生立法。當然國民黨與民眾黨都是獨立政黨，針對特定議題也有各自作法與立場，兩黨在立院議題合作關係，已有非常好默契，不會因2年條款存廢，或是黨團與個別委員異動而有劇烈變化。

至於白委部分，除黃珊珊在柯文哲生日當天表態，中正大學社會科學院長王安祥是「即戰力」；黃國昌受訪時也說，會貫徹前主席柯文哲的意志。其餘現任民眾黨立委則僅低調說，尊重黨的規定。

一名民眾黨立院人士透漏，朝野對立日益嚴重，藍白合就是目前的進行式，但如果藍營持續出現像鍾小平這種破壞藍白默契，「我們還是一直敞開與綠營合作的大門，台灣不是只有對立，還有合作」，至於最後應不會整批換血，唯有老幹新枝才能保持強盛的戰鬥力，才能在立院保護前主席柯文哲與投入各地選舉的戰將。

立法院第11屆朝野立委對立激烈，藍白立委也衍生合作默契，多次以人數優勢通過法案。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照

民眾黨 藍白合 柯文哲 黃國昌

川普2.0一拉開序幕，全球飽受對等關稅衝擊，打著國安考量的232條款，更讓全球相關企業坐如針氈。企業主也明白，全球自由貿易的好日子已過去，供應鏈分散布局成定局，未來企業要獲利，掌握AI（人工智慧）技術，並擁有好的「管理財」能力，將是獲利關鍵。

