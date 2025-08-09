2年條款變「擁柯派、保昌派」角力 若廢除誰走誰留恐成黨內風暴

民眾黨明辦黨代表大會，其中由民眾黨前主席柯文哲主導的「2年條款」存廢備受關注，正反陣營被視為擁柯派與保昌派。民眾黨內人士分析，目前基層盼廢除的聲音較大，主席仍有最終決定權，即便得留任立委，「是否留任就會變成黨主席一人決定。」更曝黨內將有另一個風暴出現。

「2年條款」是柯文哲在2024選前要求不分區立委候選人簽署的承諾書，每人任期兩年，期滿後交棒給後順位者遞補，可讓更多人進入國會，也能讓擔任過立委的人有機會參選其他公職。不過隨著柯文哲陷京華城案收押至今，民眾黨內有聲音擔憂，排名較後面的不分區立委較無政治工作經驗，國會戰力會減低，因此將提案廢除。

不過也有人提案反對暫緩2年條款，基隆市黨代表卓志鋼就提案，指柯文哲當年為吸引中間選民、彰顯民眾黨誠信形象提出的重要主張，如果政黨連自己的承諾都不處理、不說清楚，「那人民又怎麼會相信我們真的與舊政治不同？」此外，也有黨代表提案本次黨代表大會不討論該條款。

民眾黨立委黃珊珊在8月6日柯文哲生日當天表態，力挺中正大學社會科學院長王安祥是「即戰力」。民眾黨主席黃國昌近日在媒體受訪時也持續表態，會貫徹前主席柯文哲的意志。

民眾黨內人士坦言，目前基層盼廢除2年條款的聲音比較大，如果黨代表提案後通過，黃國昌身為黨主席，會尊重黨員意志，民眾黨不是一人政黨，有制度有家規，有民意為基礎。但黨主席依然有最後決定權，個別立委是否留任就會變成黨主席一人決定。

「屆時誰留誰走的問題，會成為黨內另一個風暴。」該黨內人士指出，有幾名立委已表示時間一到就要主動請辭，有些立委則想繼續留在立院。例如目前表態的黃珊珊確定會請辭卸任，其餘的人則要看自身的狀況評估。最有可能的情況是，2026要代表黨征戰地方的立委才得以留任，選後無論當選與否皆請辭。

另一名白營人士無奈說，說正反兩派互爭不太對，柯文哲創立的2年條款，黃國昌也都表態「會貫徹」，但某些立委不想要下台，只好硬把黃國昌拉到台前來擋槍，實在很替黃國昌不捨，若隨意破壞制度，「這樣不就跟民進黨沒兩樣？」黨代表如果硬要把黃國昌留下，反而是在害黃，黃國昌志在雙北市長布局，沒了立法院的牽絆，反而更可以施展拳腳，「2025年藍白合守下全台，接下來2026藍白合也會贏下新北的。」

黨代表大會將被視為擁柯派與保昌派相爭。一名從柯時期至今的幕僚透漏，黃國昌在內部會議高度尊柯，對於柯家人也都保持關懷與敬意，兩人不會有什麼摩擦跟隔閡，更何況柯主席辭職後，屬意黃主席接任，黃國昌也不會有做不做的穩的隱憂，擁柯派與保昌派不該對立或交鋒，大家都是為民眾黨好，若只是部分黨內人士煽動推翻制度，才是真的害民眾黨。

該幕僚坦言，黃國昌若沒了立委，「黃主席」才更自由，各地也已經有很多夥伴想要參與接下來的2026年選舉，若由黃國昌帶頭辭去立委投入選戰，相信可以大幅拉抬民眾黨2026整體氣勢，開創新局勢。 民眾黨主席黃國昌近日在媒體受訪時被問及2年條款，他表態會貫徹前主席柯文哲的意志。圖／聯合報系資料照 民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注。圖／聯合報系資料照片

