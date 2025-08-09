外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

外交部傳出疑似有電子公文遭流出並在暗網兜售，外交部昨晚發布新聞稿表示，已經主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網兜售，文件內容時間多集中於2024年。外交部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，以釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。

外交部並強調，除了將全面檢討並強化公文收發與使用管理機制外，也將持續與相關單位密切合作進行查處。若經查證部內人員涉及外流或洩密屬實，將移送檢調機關並要求依法嚴辦，絕不寬貸。

外交部同時提醒，相關疑似外流文件來源可疑，且不排除遭偽造、變造之可能，籲請各界切勿任意轉傳或使用，以免觸法並影響國家利益。

