快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中華民國外交部。(本報資料照片)
中華民國外交部。(本報資料照片)

外交部傳出疑似有電子公文遭流出並在暗網兜售，外交部昨晚發布新聞稿表示，已經主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網兜售，文件內容時間多集中於2024年。外交部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，以釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。

外交部並強調，除了將全面檢討並強化公文收發與使用管理機制外，也將持續與相關單位密切合作進行查處。若經查證部內人員涉及外流或洩密屬實，將移送檢調機關並要求依法嚴辦，絕不寬貸。

外交部同時提醒，相關疑似外流文件來源可疑，且不排除遭偽造、變造之可能，籲請各界切勿任意轉傳或使用，以免觸法並影響國家利益。

外交部 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

相關新聞

民進黨內參民調賴清德未崩盤 823成派系觀察期

綠營726大罷免失利後，黨內咎責聲四起；不過，民進黨人士指出，賴清德雖然民調有掉但未崩盤，但整體黨內權力結構尚穩固，咎責...

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

外交部傳出疑似有電子公文遭流出並在暗網兜售，外交部昨晚發布新聞稿表示，已經主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公...

2年條款變「擁柯派、保昌派」角力 若廢除誰走誰留恐成黨內風暴

民眾黨明辦黨代表大會，其中由民眾黨前主席柯文哲主導的「2年條款」存廢備受關注，正反陣營被視為擁柯派與保昌派。民眾黨內人士...

弱勢的執政黨鞭成消耗品 不滿老柯卻也沒人想扛

綠營大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為主要被檢討對象之一，各派系陸續表態「擁賴挺卓」，聲明中卻獨漏力挺柯建銘；不過...

供應鏈分散成定局 企業海外布局考驗「管理財」能力

川普2.0一拉開序幕，全球飽受對等關稅衝擊，打著國安考量的232條款，更讓全球相關企業坐如針氈。企業主也明白，全球自由貿易的好日子已過去，供應鏈分散布局成定局，未來企業要獲利，掌握AI（人工智慧）技術，並擁有好的「管理財」能力，將是獲利關鍵。

粉底液掀性平爭議內戰？何博文：正可說明民進黨大鳴大放

民進黨不分區立委王義川性平言論爭議被認為是民進黨內戰，民進黨代理祕書長何博文今天表示，過去藍白陣營經常抹黑民進黨是獨裁、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。