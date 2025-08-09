台灣首參與長崎紀念典禮 李逸洋批中國干預座位安排

駐日代表李逸洋今天代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，向原爆罹難者表達最深切的哀悼，針對被安排坐在「國際非政府組織區」座位，李逸洋表示，主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手。另重申台灣對和平、人權與自由的堅定信念。

美國1945年8月6日在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。3天後，又在長崎市投擲第2枚原子彈，造成約7萬4000人喪命，其中有不少台灣人受難。

今天長崎市在和平公園舉辦被爆80週年和平紀念典禮，李逸洋偕駐日官員出席。自1948年長崎市舉行相當於首度和平紀念典禮的「文化祭」以來，這是台灣首度次出席長崎和平紀念典禮。

駐日代表處新聞稿指出，李逸洋在出席長崎和平紀念典禮後表示，台灣與國際社會共享民主、自由、和平與人權的核心價值。本次儀式初期雖未將台灣納入參與名單，經多方溝通與相互理解後，最終獲准出席，感謝長崎市及相關各界的協助。

李逸洋所率領的台灣代表團今天被安排坐在「國際非政府組織區」的座位。

駐日代表處基於向世界傳達追求和平的決心乃台灣最高目標，多年來努力積極爭取參與此一重要國際和平活動的機會，藉以展現台灣與國際社會緊密相連、致力於全球和平的立場與誠意，因此認為台灣代表團雖在座位的安排方面有遭遇矮化的情形，但仍決定出席。

李逸洋表示，「我們了解主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手，為維護國家尊嚴，我們必須說明台灣的國家地位與參與國際社會應有權利和正當主張。」

李逸洋表示，「中國長期扭曲『聯合國大會第2758號決議』，藉此將台灣排除於全球體系之外。中國詭辯『台灣是中國的一部分』、『中國可代表台灣』及『台灣無參與國際組織的權利』。實則台灣所屬的中華民國是主權獨立的國家，自1911年成立，早於中華人民共和國成立之1949年，中國未曾統治過台灣，台灣與中國互不隸屬，中國根本無權代表台灣。」

李逸洋指出，中國持續擴張其核武軍備，根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的「2025全球核力量年鑑」指出，中國是近年核武數量增長最快的國家。

中國的相關作為與廣島與長崎歷經苦難後所倡議「無核武世界」的崇高和平理念背道而馳，追逐核武的中國在和平紀念典禮背後打壓全心追求和平的台灣，令人深感遺憾。

李逸洋強調說：「台灣絕非『國際非政府組織』，而是一個活躍於國際舞台的主權國家。」

他表示，台灣長期在國際社會扮演不可或缺的角色，是全球第22大經濟體，在高科技、民主治理、醫療衛生等多領域居於領先地位。前21大經濟體人口比台灣少的國家僅有瑞士與荷蘭，其他國家平均人口高於台灣數倍至數十倍，這也突顯出台灣在科技、治理與創新方面的卓越競爭力。

李逸洋說明，現今國際外交的新趨勢是以民主供應鏈對抗紅色供應鏈為核心，台灣扮演全球民主供應鏈的關鍵角色，也以其卓越高科技實力與民主制度，獲得國際社會廣泛肯定。包括美日等七大工業國集團（G7）在內的國際聲明，都明確支持台灣有意義參與國際組織與相關事務。

台灣作為國際社會負責任及愛好和平的一員，將繼續與美日等理念相近夥伴合作，共同對抗威權主義的擴張，守護台海與印度太平洋地區的和平穩定及永續繁榮。

