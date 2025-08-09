弱勢的執政黨鞭成消耗品 不滿老柯卻也沒人想扛

綠營大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為主要被檢討對象之一，各派系陸續表態「擁賴挺卓」，聲明中卻獨漏力挺柯建銘；不過，目前黨內派系共識並未醞釀柯建銘下台，且民進黨已非完全執政，弱勢的執政黨鞭成消耗品，縱使不滿老柯，也沒綠委想扛這燙手山芋。

有黨內人士透露，從各派系的聲明，就代表對於柯建銘應辭去總召一職或至少退居幕後，各派系有一定共識。議事攻防上，柯建銘確實有獨到之處，但現在席次就是比較少，全面對抗看不出有什麼運籌帷幄可言，大罷免一度風光，前線作戰還要帶著柯總召的仇恨值「負重前行」，如今兵敗如山倒，說不用負責，難以服眾。

該人士說，下台容易，但誰願意接手？又或者，目前民進黨內誰有能力接手？現在民進黨是立院少數黨，無法主導立院議事前提下，少數黨黨鞭就是個消耗品，以黨團幹事長吳思瑤為例，短時間內就累積了高度仇恨值，現在連問鼎台北市長機會也幾乎夢碎；此外，經驗、輩份、能擺的平各派系，種種條件攤開來看，根本找不到合適接棒人選。

一位民進黨立委表示，柯建銘「永遠的總召」封號不是叫假的，相信這回也不會有人真要他下台，柯在民進黨內與各派系向來等距，「共有財」角色仍明確，民進黨也還需要老柯，這回僅是警告性質，盼柯建銘莫在走激進路線，發言要有所收斂，莫再拖累執政團隊。

