弱勢的執政黨鞭成消耗品 不滿老柯卻也沒人想扛
綠營大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為主要被檢討對象之一，各派系陸續表態「擁賴挺卓」，聲明中卻獨漏力挺柯建銘；不過，目前黨內派系共識並未醞釀柯建銘下台，且民進黨已非完全執政，弱勢的執政黨鞭成消耗品，縱使不滿老柯，也沒綠委想扛這燙手山芋。
有黨內人士透露，從各派系的聲明，就代表對於柯建銘應辭去總召一職或至少退居幕後，各派系有一定共識。議事攻防上，柯建銘確實有獨到之處，但現在席次就是比較少，全面對抗看不出有什麼運籌帷幄可言，大罷免一度風光，前線作戰還要帶著柯總召的仇恨值「負重前行」，如今兵敗如山倒，說不用負責，難以服眾。
該人士說，下台容易，但誰願意接手？又或者，目前民進黨內誰有能力接手？現在民進黨是立院少數黨，無法主導立院議事前提下，少數黨黨鞭就是個消耗品，以黨團幹事長吳思瑤為例，短時間內就累積了高度仇恨值，現在連問鼎台北市長機會也幾乎夢碎；此外，經驗、輩份、能擺的平各派系，種種條件攤開來看，根本找不到合適接棒人選。
一位民進黨立委表示，柯建銘「永遠的總召」封號不是叫假的，相信這回也不會有人真要他下台，柯在民進黨內與各派系向來等距，「共有財」角色仍明確，民進黨也還需要老柯，這回僅是警告性質，盼柯建銘莫在走激進路線，發言要有所收斂，莫再拖累執政團隊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言