聽新聞
0:00 / 0:00
粉底液掀民進黨性平爭議內戰？何博文：多元討論
民進黨不分區立委王義川性平言論爭議被認為是民進黨內戰，民進黨代理祕書長何博文今天表示，過去藍白陣營經常抹黑民進黨是獨裁、專制政黨，這次事件正可說明民進黨不但不獨裁、不專制，且是多元、民主、大鳴大放的政黨，對社會進步的議題，黨內本來都會有程度、輕重、不同的討論。
何博文說，這樣的討論可讓社會大眾更加的關注，知道民進黨對議題的重視，他強調，在有關性平範疇領域，還有更多學習成長空間，會一起努力，相關部門跟當事人也都進一步對社會大眾說明，大家會更加努力也會一起成長。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言