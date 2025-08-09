粉底液掀民進黨性平爭議內戰？何博文：多元討論

民進黨不分區立委王義川性平言論爭議被認為是民進黨內戰，民進黨代理祕書長何博文今天表示，過去藍白陣營經常抹黑民進黨是獨裁、專制政黨，這次事件正可說明民進黨不但不獨裁、不專制，且是多元、民主、大鳴大放的政黨，對社會進步的議題，黨內本來都會有程度、輕重、不同的討論。

何博文說，這樣的討論可讓社會大眾更加的關注，知道民進黨對議題的重視，他強調，在有關性平範疇領域，還有更多學習成長空間，會一起努力，相關部門跟當事人也都進一步對社會大眾說明，大家會更加努力也會一起成長。

